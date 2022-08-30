Росія перекинула додаткову батарею С-400 в Євпаторію (фото)

Російський зенітно-ракетний комплекс виявлено неподалік берегової лінії Євпаторії. Він покликаний захищати окупований півострів від повітряних атак ЗСУ.

Супутникові знімки показали, що російські війська перекинули в район окупованої Євпаторії С-400. Про це повідомляє The War Zone.

Видання проаналізувало супутникове зображення від 29 серпня і дійшло висновку, що неподалік узбережжя в Євпаторії російські війська розмістили С-400. Ймовірно, на супутникових зображеннях та батарея ЗРК С-400, з якою фотографувалися туристи.

Російські окупанти перекинули на окупований півострів безліч зенітно-ракетних комплексів дальнього радіуса дії як усередині Криму, так і біля його околиць. Мета — захистити Крим від ймовірних ударів чи військових операцій у повітрі ЗСУ. ЗС РФ протягом останніх тижнів заявляли про збиття чи намагалися збити українські дрони над півостровом.

[ + – ] С-400 в Євпаторії

На супутниковому знімку видно повноцінний комплекс із командною машиною, пусковими машинами, радарами та машинами завантаження ракет. Автори також зазначили точні координати батареї С-400: 45.17950 N, 33.23254 E.

С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс великої та середньої дальності. Він призначений для знищення засобів повітряного нападу — балістичних та крилатих ракет, літаків, вертольотів та низки цілей. Перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2007 року.

Нагадаємо, 21 серпня росіянка показала в Instagram базу російського ППО С-400 у Євпаторії. ЗСУ отримали нові цілі для "хлопків". Двома днями раніше над Євпаторією пролунали вибухи — спрацювало ППО безпілотником.

До штабу Чорноморського флоту в Севастополі 20 серпня вдарив безпілотник. Наступного дня у місті теж чули вибухи.