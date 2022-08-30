Росія перекинула додаткову батарею С-400 в Євпаторію (фото)
Російський зенітно-ракетний комплекс виявлено неподалік берегової лінії Євпаторії. Він покликаний захищати окупований півострів від повітряних атак ЗСУ.
Супутникові знімки показали, що російські війська перекинули в район окупованої Євпаторії С-400. Про це повідомляє The War Zone.
Видання проаналізувало супутникове зображення від 29 серпня і дійшло висновку, що неподалік узбережжя в Євпаторії російські війська розмістили С-400. Ймовірно, на супутникових зображеннях та батарея ЗРК С-400, з якою фотографувалися туристи.
Російські окупанти перекинули на окупований півострів безліч зенітно-ракетних комплексів дальнього радіуса дії як усередині Криму, так і біля його околиць. Мета — захистити Крим від ймовірних ударів чи військових операцій у повітрі ЗСУ. ЗС РФ протягом останніх тижнів заявляли про збиття чи намагалися збити українські дрони над півостровом.
На супутниковому знімку видно повноцінний комплекс із командною машиною, пусковими машинами, радарами та машинами завантаження ракет. Автори також зазначили точні координати батареї С-400: 45.17950 N, 33.23254 E.
С-400 — це російський зенітно-ракетний комплекс великої та середньої дальності. Він призначений для знищення засобів повітряного нападу — балістичних та крилатих ракет, літаків, вертольотів та низки цілей. Перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2007 року.
Нагадаємо, 21 серпня росіянка показала в Instagram базу російського ППО С-400 у Євпаторії. ЗСУ отримали нові цілі для "хлопків". Двома днями раніше над Євпаторією пролунали вибухи — спрацювало ППО безпілотником.
До штабу Чорноморського флоту в Севастополі 20 серпня вдарив безпілотник. Наступного дня у місті теж чули вибухи.