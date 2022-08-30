Россия перебросила дополнительную батарею С-400 в Евпаторию (фото)

Российский зенитно-ракетный комплекс обнаружен недалеко от береговой линии Евпатории. Он призван защищать оккупированный полуостров от воздушных атак ВСУ.

Спутниковые снимки показали, что российские войска перебросили в район оккупированной Евпатории С-400. Об этом сообщает The War Zone.

Издание проанализировало спутниковые изображение от 29 августа и пришли к выводу, что недалеко от побережья в Евпатории российские войска разместили С-400. Вероятно, на спутниковых изображениях та самая батарея ЗРК С-400, с которой фотографировались туристы.

Российские оккупанты перебросили на оккупированный полуостров множество зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия как внутри Крыма, так и у его окраин. Цель — защитить Крым от вероятных ударов или военных операций в воздухе ВСУ. ВС РФ на протяжении последних недель заявляли о сбитии или пытались сбить украинские дроны над полуостровом.

[ + – ] С-400 в Евпатории

На спутниковом снимке виден полноценный комплекс с командной машиной, пусковыми машинами, радарами и машинами загрузки ракет. Авторы также указали точные координаты батареи С-400: 45.17950 N, 33.23254 E.

С-400 — это российский зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности. Он предназначен для уничтожения средств воздушного нападения — баллистических и крылатых ракет, самолетов, вертолетов и ряда целей. Состоит на вооружении ВС РФ с 2007 года.

Напомним, 21 августа россиянка показала в Instagram базу российского ПВО С-400 в Евпатории. ВСУ получили новые цели для "хлопков". Двумя днями ранее над Евпаторией прозвучали взрывы — сработало ПВО по беспилотнику.

В штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа ударил беспилотник. На следующий день в городе тоже слышали взрывы.