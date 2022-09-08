Військові Білорусі вчаться "звільняти території": Генштаб ЗСУ оцінив загрози для України

За словами бригадного генерала Олексія Громова, РФ хоче втягнути білорусів у повномасштабну війну. Не виключено, що на навчаннях "звільнятимуть" райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Незважаючи на початок військових навчань зі звільнення захоплених територій, Білорусь не готова підтримувати Росію в повномасштабній війні з Україною. Такі оцінки на брифінгу дав заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Російські окупанти не залишають ідею втягнути білорусів у війну з Україною, зазначив український військовий.

[ + – ] Про відповідь ЗСУ на навчання в Білорусі Громов говорить із 20-ої хвилини

"Ми плідно відслідковуємо ситуацію на північних кордонах. У нас є інформація про бажання чи не бажання білоруського народу брати участь у загарбницьких планах Росії", — зауважив він.

ЗСУ не бачать збільшення населення, яке готове взяти участь в агресії на території України, підкреслив бригадний генерал.

Українські військові у відповідь проводять навчання в прикордонних із Білоруссю районах. У них беруть участь підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та прикордонники, підсумував військовий.

Військові навчання в Білорусі — про які території йдеться?

Білоруські військові з 8 по 14 вересня проведуть навчання на полігоні "Брестський", а також у Мінській і Вітебській областях. Військове керівництво відзначило, що метою навчань стане навчання рядового складу та командування безперервно керувати силами та засобами під час виконання завдань.

За словами замкомандувача силами спецоперацій ЗС Білорусі Дмитра Соболя, за задумом навчань, противник займає частину білоруської території. Військові у відповідь повинні завдати максимального вогневого ураження та витіснити його за межі країни.

[ + – ] Військові навчання в Білорусі відбуваються з 8 по 14 вересня

"Останні конфлікти показують нам, що успіх операцій багато залежить від артилерійсько-авіаційної поразки противника, зміни вогневих позицій, розвідки, безпілотних авіаційних комплексів", — заявив він.

Білоруські військові, як зазначив Соболь, навчаються діяти за принципом "виявив, передав координати цілі, знищив".

У Генштабі ЗСУ раніше говорили, що чергові військові навчання в Білорусі проходять разом із армією Росії та країнами ОДКБ. Українські військові не виключили, що "звільняти" планують прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

Нагадаємо, що 3 вересня на південному заході Брестської області військові Білорусі почали стягувати техніку. Там було помічено 2 одиниці ЗРК "С-300", мінімум 6 танків Т-72, понад 17 РСЗВ "Град" і артилерійські установки.

Фокус розбирався, чим можуть бути небезпечні для України російсько-білоруські військові навчання. Військовий експерт Олег Жданов попереджав про пряму небезпеку й агресивний характер цих маневрів.