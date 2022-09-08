Военные Беларуси учатся "освобождать территории": Генштаб ВСУ оценил угрозы для Украины

По словам бригадного генерала Алексея Громова, РФ желает втянуть белорусов в полномасштабную войну. Не исключено, что на учениях будут "освобождать" районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Несмотря на начало военных учений по освобождению захваченных территорий, Беларусь не готова поддерживать Россию в ее полномасштабной войне с Украиной. Такие оценки дал на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Российские оккупанты не оставляют идею втянуть белорусов в войну с Украиной, отметил украинский военный.

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"Мы плодотворно отслеживаем ситуацию на северных границах. У нас есть информация о желании или не желании белорусского народа участвовать в захватнических планах России", — заметил он.

ВСУ не видят увеличение населения, готового принять участие в агрессии на территории Украины, подчеркнул бригадный генерал.

Украинские военные в ответ проводят учения в приграничных с Беларусью районах. В них участвуют подразделения ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции и пограничники, заключил военный.

Военные учения в Беларуси — о каких территориях идет речь?

Белорусские военные с 8 по 14 сентября проведут учения на полигоне "Брестский", а также в Минской и Витебской областях. Военное руководство отметило, что целью учений станет обучение рядового состава и командования непрерывно управлять силами и средствами при выполнении задач.

По словам замкомандующего силами спецопераций ВС Беларуси Дмитрия Соболя, по замыслу учений противник занимает часть белоруской территории. Военные в ответ должны нанести максимальное огневое поражение и вытеснить его за пределы страны.

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"Последние конфликты показывают нам, что успех операций во много зависит от артиллерийско-авиационного поражения противника, смены огневых позиций, разведки, беспилотных авиационных комплексов", – заявил он.

Белорусские военные, как отметил Соболь, учатся действовать по принципу "обнаружил, передал координаты цели, уничтожил".

В Генштабе ВСУ ранее говорили, что очередные военные учения в Беларуси проходят вместе с армией России и странами ОДКБ. Украинские военные не исключили, что "освобождать" планируют приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Напомним, что 3 сентября на юго-запад Брестской области военные Беларуси начали стягивать технику. Там были замечены 2 единицы ЗРК "С-300", минимум 6 танков Т-72, более 17 РСЗО "Град" и артиллерийские установки.

Фокус разбирался, чем могут быть опасны для Украины российско-белорусские военные учения. Военный эксперт Олег Жданов предупреждал о прямой опасности и агрессивном характере этих маневров.