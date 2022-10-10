ЗСУ збили дві російські ракети над Кременчуком: є постраждалі від уламків

Українським силам ППО вдалося запобігти удару ЗС РФ, проте троє людей отримали поранення під час падіння уламків російських снарядів.

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Збройні сили РФ випустили ракети територією Кременчуцького району Полтавської області. Українським силам протиповітряної оборони вдалося їх збити, проте від уламків снаряда постраждали троє людей. Про це у понеділок, 10 жовтня, пише голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

О 17:43 чиновник повідомив про одну збиту силами ППО України ракету у Кременчуцькому районі. За десять хвилин глава ОВА уточнив, що було збито дві ворожі ракети.

"Через падіння уламків однієї з російських ракет постраждали троє людей", — написав Лунін, додавши, що пораненим вже надають всю необхідну допомогу.

О 17:59 голова Полтавської ОВА повідомив про ще один випадок роботи українських сил ППО у Кременчуцькому районі. Чи вдалося ЗСУ збити російські снаряди поки невідомо.

Повітряна тривога в Кременчуці була оголошена о 17:58, а про її відбій регіональна влада повідомила о 18:39.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні Збройні сили РФ вже завдавали удару Кременчуцькому району в період з 06:48 до 12:06. Тоді було зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вранці Збройні сили РФ випустили Україною понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр" Х-101, Х-555 та інших, більше половини з яких вдалося збити. Інші вразили критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Раніше Фокус писав про те, якою була реакція світової спільноти на удари військ РФ по Україні 10 жовтня.