ВСУ сбили две российские ракеты над Кременчугом: есть пострадавшие от обломков

Украинским силам ПВО удалось предотвратить удар ВС РФ, однако три человека получили ранения при падении обломков российских снарядов.

Related video

Вооруженные силы РФ выпустили ракеты по территории Кременчугского района Полтавской области. Украинским силами противовоздушной обороны удалось их сбить, однако от обломков снаряда пострадали три человека. Об этом вечером в понедельник, 10 октября, пишет председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

В 17:43 чиновник сообщил об одной сбитой силами ПВО Украины ракете в Кременчугском районе. Спустя десять минут глава ОВА уточнил, что были сбиты две вражеские ракеты.

"Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека", — написал Лунин, добавив, что раненым уже оказывают всю необходимую помощь.

В 17:59 председатель Полтавской ОВА сообщил о еще одном случае работы украинских сил ПВО в Кременчугском районе. Удалось ли ВСУ сбить российские снаряды пока неизвестно.

Воздушная тревога в Кременчуге была объявлена в 17:58, а о ее отбое региональные власти уведомили в 18:39.

Отметим, что в ходе сегодняшней массированной атаки по Украине Вооруженные силы РФ уже наносили удар по Кременчугскому району в период с 06:48 до 12:06. Тогда было зафиксировано попадание по объектам энергетической инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром Вооруженные силы РФ выпустили по Украине более 80 ракет "Искандер", "Калибр" Х-101, Х-555 и других, более половины из которых удалось сбить. Остальные поразили критическую инфраструктуру и гражданские объекты, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Ранее Фокус писал о том, какой была реакция мирового сообщества на удары войск РФ по Украине 10 октября.