ЗС РФ усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область: поранено чоловіка (фото)

Російські військові застосовували різні види озброєнь — "Гради", важку артилерію та дрони. Снаряди пошкодили приватні будинки, водопровід і лінію електропередач.

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Армія Росії всю ніч 14 жовтня обстрілювала Дніпропетровську область із різних видів озброєння, поранення отримала 1 особа. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Українським військовим із повітряного командування "Схід" після опівночі вдалося збити над Дніпровським і Нікопольським районами 4 дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межевську громаду, пораненого 51-річного чоловіка доправили до лікарні. Обстріли пошкодили промислове підприємство та будинки, зазначив Резніченко.

[ + – ] Обстріли пошкодили приватні будинки та промислове підприємство

ЗС РФ обстрілювали Нікопольський район із "Градів", важкою артилерією та запускали дрони. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Мирівській, Червоногригорівській і Первомайській громадах пошкоджено приватні будинки, водопровід і лінія електропередач.

Президент України Володимир Зеленський уночі 13 жовтня у відеозверненні говорив, що українські військові збили шість ракет у Дніпропетровській, Миколаївській і Львівській областях.

Нагадаємо, що 23 вересня армія РФ завдала ударів "Градами" та важкою артилерією по містах Нікополь і Марганець Дніпропетровської області. По населених пунктах випустили понад 30 снарядів.

Уночі 29 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті загинули 2 дорослих, восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.

У ніч із 19 на 20 вересня ЗС РФ 5 разів вдарили по Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів постраждалих не було.