Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ усю ніч обстрілювали Дніпропетровську область: поранено чоловіка (фото)

обстріли, обстріляли Дніпропетровська область, Дніпропетровську область, обстріли російських військ, україна обстріли
Фото: ДСНС | Пораненого через обстріл 51-річного чоловіка доправили до лікарні

Російські військові застосовували різні види озброєнь — "Гради", важку артилерію та дрони. Снаряди пошкодили приватні будинки, водопровід і лінію електропередач.

Related video

Армія Росії всю ніч 14 жовтня обстрілювала Дніпропетровську область із різних видів озброєння, поранення отримала 1 особа. Про це повідомив в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

Українським військовим із повітряного командування "Схід" після опівночі вдалося збити над Дніпровським і Нікопольським районами 4 дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межевську громаду, пораненого 51-річного чоловіка доправили до лікарні. Обстріли пошкодили промислове підприємство та будинки, зазначив Резніченко.

обстріли, наслідки обстрілу, зруйновані будинки, приватні будинки, попадання снаряда Fullscreen
Обстріли пошкодили приватні будинки та промислове підприємство
Fullscreen

ЗС РФ обстрілювали Нікопольський район із "Градів", важкою артилерією та запускали дрони. За попередніми даними, постраждалих немає.

У Мирівській, Червоногригорівській і Первомайській громадах пошкоджено приватні будинки, водопровід і лінія електропередач.

Президент України Володимир Зеленський уночі 13 жовтня у відеозверненні говорив, що українські військові збили шість ракет у Дніпропетровській, Миколаївській і Львівській областях.

Нагадаємо, що 23 вересня армія РФ завдала ударів "Градами" та важкою артилерією по містах Нікополь і Марганець Дніпропетровської області. По населених пунктах випустили понад 30 снарядів.

Уночі 29 вересня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. В результаті загинули 2 дорослих, восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.

У ніч із 19 на 20 вересня ЗС РФ 5 разів вдарили по Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів постраждалих не було.