РФ змінила місце пуску ракет по Україні: часу на підготовку до ударів поменшало, — ЗСУ

Російська армія тепер практикує запуски з Ростовської області, через що в мирних жителів України тепер менше часу, щоб перейти в укриття.

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Військове командування РФ змінило місце пуску ракет по території України, через що в українських захисників і мирних громадян поменшало часу на підготовку до ударів. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону у вівторок, 18 жовтня, повідомив речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Атакують за допомогою стратегічної авіації — це шість літаків. Стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з ракетами Х-101 і Х-555, які цього разу (вранці, 18 жовтня) атакували з Ростовської області, не з Каспійського моря", — сказав Ігнат.

За словами представника ПС ЗСУ, коли війська РФ атакує ракетами територію України з Каспійського моря, то часу на підготовку до ударів більше, оскільки снаряди летять зі швидкістю 900 км/год.

"(У разі атак з Каспійського моря) є можливість швидше відреагувати і людям перейти в укриття. А тут (у разі запуску з Ростовської області РФ) цього часу вже було менше. Літаки підлетіли ближче. Завдали ударів по кількох областях, є пошкодження", — зауважив речник ПС.

Ігнат додав, що сьогодні на сході України знищено чотири ракети "Калібр", запущені з Каспійського моря.

"Однак десь прилітає... 100% ракет збити, на жаль, неможливо", — наголосив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, вранці, 18 жовтня, російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, атакувавши об'єкти енергетичної та критичної інфраструктур у різних регіонах. Внаслідок ударів Житомир залишився без водопостачання та електроенергії.

Також ми писали, що сьогодні внаслідок ракетного удару російських військ по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей, ще одна поранена.