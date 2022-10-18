РФ изменила место пуска ракет по Украине: времени на подготовку к ударам стало меньше, — ВСУ

Российская армия теперь практикует запуски с Ростовской области, из-за чего у мирных жителей Украины теперь меньше времени, чтобы перейти в укрытие.

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Военное командование РФ изменило место пуска ракет по территории Украины, из-за чего у украинских защитников и мирных граждан стало меньше времени на подготовку к ударам. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 18 октября, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Атакуют при помощи стратегической авиации — это шесть самолетов. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы с ракетами Х-101 и Х-555, которые в этот раз (утром 18 октября) атаковали с Ростовской области, не с Каспийского моря", — сказал Игнат.

По словам представителя ВС ВСУ, когда войска РФ атакует ракетами территорию Украины с Каспийского моря, то времени на подготовку к ударам больше, так как снаряды летят со скоростью 900 км/ч.

"(В случае атак с Каспийского моря) есть возможность быстрее отреагировать и людям перейти в укрытия. А тут (в случае запуска с Ростовской области РФ) этого времени уже было меньше. Самолеты подлетели ближе. Нанесли удары по нескольким областям, есть повреждения", — отметил спикер ВС.

Игнат добавил, что сегодня на востоке Украины были уничтожены четыре ракеты "Калибр", запущенных с Каспийского моря.

"Однако где-то прилетает… 100% ракет сбить, к сожалению, невозможно", — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Напомним, утром 18 октября российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине, атаковав объекты энергетической и критической инфраструктур в различных регионах. В результате ударов Житомир остался без водоснабжения и электроэнергии.

Также мы писали, что сегодня в результате ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре Киева погибли два человека, еще один ранен.