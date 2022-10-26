Підбурюють до вбивств: в Україні хочуть визнати держканали РФ терористичними організаціями

Моніторинг програм, що виходять на російських телеканалах, показав, що пропагандисти перекручують факти, виправдовують скоєні окупантами теракти та закликають до нових злочинів.

Related video

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України звернулася до правоохоронних органів із проханням визнати терористичними організаціями російські державні телеканали. Про це повідомляє пресслужба Нацради.

Результати моніторингу програм каналів "Россия 24", "RTR Планета" та "Первый" показали, що вони виправдовували скоєні російською армією теракти у Вінниці, Оленівці й Чаплиному та закликали до нових злочинів.

"Однією з характерних ознак як дій Росії та її збройних сил, так і російських ЗМІ є заперечення власної відповідальності за скоєні злочини, покладання провини за наслідки терористичної діяльності на потерпілу сторону", — наголосили в Нацраді.

Моніторинг показав, що росЗМІ використовують інформацію про теракти для залякування аудиторії, нагнітаючи атмосферу страху та виправдовуючи жорстокість.

На що звернула увагу Нацрада?

Після завдання ракетного удару по Вінниці в ефірі російських телепрограм спікери намагалися обґрунтувати виправдання теракту та підбурювали до здійснення таких дій у майбутньому.

Говорячи про вбивство українських військовополонених в Оленівці, пропагандисти хибно описували обставини трагедії, вигороджували російське керівництво та звинувачували керівництво України.

Описуючи ракетний удар по залізничній станції Чаплино, співробітники телеканалів стверджували, що російська армія знищила потяг, який нібито перевозив українських військовослужбовців та військову техніку.

Нагадаємо, 14 липня під час ракетного удару по Вінниці загинули й отримали поранення понад 30 осіб

29 липня на території колонії в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених, стався теракт, унаслідок якого загинули щонайменше 50 полонених громадян України.

24 серпня російська армія ракетою "Іскандер" вдарила по житловому сектору та станції Чаплино в Дніпропетровській області. За даними української влади, під час обстрілу загинуло 25 людей, зокрема двоє дітей, які знаходилися у себе вдома.