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Военный Фокус Российско-украинская война

Подстрекают к убийствам: в Украине хотят признать госканалы РФ террористическими организациями

российская пропаганда, террористические организации, оправдание терроризма, российское телевидение, российские телеканалы
Фото: Скриншот | Российская пропаганда делает все для разжигания ненависти и оправдания преступлений армии РФ

Мониторинг программ, выходящих на российских телеканалах, показал, что пропагандисты перекручивают факты, оправдывают совершенные оккупантами теракты и призывают к новым преступлениям.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к правоохранительным органом с просьбой признать террористическими организациями российские государственные телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Результаты мониторинга программ каналов "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" показали, что они оправдывали совершенные российской армией теракты в Виннице, Еленовке и Чаплино и призывали к новым преступлениям.

"Одним из характерных признаков как действий России и ее вооруженных сил, так и российских СМИ является отрицание собственной ответственности за совершенные преступления, возложение вины за последствия террористической деятельности на потерпевшую сторону", — подчеркнули в Нацсовете.

Мониторинг показал, что росСМИ используют информацию о терактах для устрашения аудитории, нагнетая атмосферу страха и оправдывая жестокость.

На что обратил внимание Нацсовет?

После нанесения ракетного удара по Виннице в эфире российских телепрограмм спикеры пытались обосновать оправдание теракта и подстрекали к совершению таких действий в будущем.

российская пропаганда, террористические организации, оправдание терроризма, российское телевидение, российские телеканалы Fullscreen

Говоря об убийстве украинских военнопленных в Еленовке, пропагандисты ложно описывали обстоятельства трагедии, выгораживали российское руководство и обвиняли руководство Украины.

российская пропаганда, террористические организации, оправдание терроризма, российское телевидение, российские телеканалы Fullscreen

Описывая ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, сотрудники телеканалов утверждали, что российская армия уничтожила поезд, который якобы перевозил украинских военнослужащих и военную технику.

российская пропаганда, террористические организации, оправдание терроризма, российское телевидение, российские телеканалы Fullscreen

Напомним, 14 июля во время ракетного удара по Виннице погибли и получили ранения более 30 человек

29 июля на территории колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных, произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 50 пленных граждан Украины.

24 августа российская армия ракетой "Искандер" ударила по жилому сектору и станции Чаплино в Днепропетровской области. По данным украинских властей, во время обстрела погибло 25 человек, в том числе двое детей, которые находились у себя дома.