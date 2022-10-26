Подстрекают к убийствам: в Украине хотят признать госканалы РФ террористическими организациями

Мониторинг программ, выходящих на российских телеканалах, показал, что пропагандисты перекручивают факты, оправдывают совершенные оккупантами теракты и призывают к новым преступлениям.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к правоохранительным органом с просьбой признать террористическими организациями российские государственные телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Результаты мониторинга программ каналов "Россия 24", "RTR Планета" и "Первый" показали, что они оправдывали совершенные российской армией теракты в Виннице, Еленовке и Чаплино и призывали к новым преступлениям.

"Одним из характерных признаков как действий России и ее вооруженных сил, так и российских СМИ является отрицание собственной ответственности за совершенные преступления, возложение вины за последствия террористической деятельности на потерпевшую сторону", — подчеркнули в Нацсовете.

Мониторинг показал, что росСМИ используют информацию о терактах для устрашения аудитории, нагнетая атмосферу страха и оправдывая жестокость.

На что обратил внимание Нацсовет?

После нанесения ракетного удара по Виннице в эфире российских телепрограмм спикеры пытались обосновать оправдание теракта и подстрекали к совершению таких действий в будущем.

Говоря об убийстве украинских военнопленных в Еленовке, пропагандисты ложно описывали обстоятельства трагедии, выгораживали российское руководство и обвиняли руководство Украины.

Описывая ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, сотрудники телеканалов утверждали, что российская армия уничтожила поезд, который якобы перевозил украинских военнослужащих и военную технику.

Напомним, 14 июля во время ракетного удара по Виннице погибли и получили ранения более 30 человек

29 июля на территории колонии в Еленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных, произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 50 пленных граждан Украины.

24 августа российская армия ракетой "Искандер" ударила по жилому сектору и станции Чаплино в Днепропетровской области. По данным украинских властей, во время обстрела погибло 25 человек, в том числе двое детей, которые находились у себя дома.