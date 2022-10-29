Право на атаку по РФ: легітимне, але з партнерами про це не домовлялися, — експерт

Україна може атакувати логістичну інфраструктуру російської армії. Такі об'єкти є легітимними для ураження навіть за міжнародним правом, вважає військовий експерт Микола Саламаха.

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Україна сама ухвалює рішення, як застосовувати дану зброю, а також де у куди завдавати ударів. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території" сказав військовий експерт Микола Саламаха.

"Ми ж розуміємо, що ЗСУ використовує зброю, яку нам надають наші союзники для протидії агресору, який перебуває на нашій території. А також точково завдає ударів по розташуванню військових частин, складах паливно-мастильних матеріалів і місцях розташування ремонтних органів за межами України. Далі — без коментарів", — сказав він.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес зауважував: "Якщо Україна вирішила націлитися на логістичну структуру російської армії, це було б легітимно з погляду міжнародного права", — а держсекретар США Ентоні Блінкен запевняв, що тільки Київ має вирішувати, чи завдавати ЗСУ ударів по російських військових об'єктах. Щоправда, іноземні партнери в один голос нагадували: зброю для таких ударів їхні країни Україні не передавали.

Влада України визнає удари тільки по Криму й територіях, які були в складі України станом на 1991 рік. Про вибухи, які відбуваються на території РФ, не йдеться.

Наприклад, після вибуху на Керченському мосту експерти американського Інституту вивчення війни зазначили, що це був "український удар" по об'єкту на суверенній території України — він не порушує зобов'язань України перед західними партнерами щодо використання Україною надісланої Заходом зброї.

У звіті аналітиків говорилося, що зброя могла бути не американською: "Немає жодних ознак того, що українські сили використовували американську зброю в ударах по Криму, і малоймовірно, що вони це робили, оскільки цілі за межами досяжності наданих США систем".

Логіка в тому, що Україна веде не наступальну, а оборонну війну, тож удари по цивільній інфраструктурі на території РФ виключаються. А ось по військових об'єктах можливі, підсумував Саламаха.

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Похід на Бєлгород. Чи має Україна право на удар по російській території

Нагадаємо, що в окупованому Севастополі в ніч із 26 на 27 жовтня безпілотник атакував Балаклавську ТЕС. Через це горів трансформатор.

Фокус також писав, що 19 жовтня біля аеродрому "Бельбек" було збитий безпілотник. Окупаційна влада міста заявила про спрацювання системи протиповітряної оборони в районі Північної сторони.

У Джанкої вранці 17 жовтня чули гучні вибухи. Російська влада пояснила це роботою саперів, які нібито знищували снаряди, пошкоджені під час атаки на склад боєприпасів.