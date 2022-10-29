Право на атаку по РФ: легитимно, но с партнерами об этом не договаривались, – эксперт

Украина может атаковать логистическую инфраструктуру российской армии. Такие объекты легитимны для поражения даже по международному праву, считает военный эксперт Николай Саламаха.

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Украина сама принимает решение, как применять предоставленное оружие, а также где и куда наносить удары. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории" сказал военный эксперт Николай Саламаха.

"Мы же понимаем, что ВСУ использует оружие, которое нам предоставляют наши союзники для противодействия находящемуся на нашей территории агрессору. А также точечно наносит удары по расположению воинских частей, составам горюче-смазочных материалов и по местам расположения ремонтных органов за пределами Украины. Дальше – без комментариев", – сказал он.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес замечал: "Если Украина решила нацелиться на логистическую структуру российской армии, это было бы легитимно по международному праву", а госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что только Киев должен решать, наносить ли ВСУ удары по российским военным объектам. Правда иностранные партнеры в один голос напоминали: оружие для таких ударов их страны Украине не передавали.

Власти Украины признают удары только по Крыму и по территориям, которые находились в составе Украины по состоянию на 1991 год. О взрывах, которые происходят на территории РФ, умалчивается.

Например, после взрыва на "Керченском мосту" эксперты американского Института изучения войны отметили, что это был "украинский удар" по объекту на суверенной территорией Украины – он не нарушает обязательств Украины перед западными партнерами по использованию Украиной поставленного Западом оружия.

В отчете аналитиков говорилось, что оружие могло быть не американское: "Нет никаких признаков того, что украинские силы использовали американское оружие в ударах по Крыму, и маловероятно, что они это делали, поскольку цели за пределами досягаемости предоставленных США систем".

Логика в том, что Украина ведет не наступательную, а оборонительную войну, поэтому удары по гражданской инфраструктуре на территории РФ исключаются. А вот по военным объектам возможны, заключил Саламаха.

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Поход на Белгород. Имеет ли Украина право на удар по российской территории

Напомним, что в оккупированном Севастополе в ночь с 26 на 27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС. Из-за этого горел трансформатор.

Фокус также писал, что 19 октября возле аэродрома "Бельбек" был сбит беспилотник. Оккупационные власти города заявили о срабатывании системы противовоздушной обороны в районе Северной стороны.

В Джанкое утром 17 октября слышали громкие взрывы. Российские власти объяснили это работой саперов, которые якобы уничтожали снаряды, поврежденные во время атаки на склад боеприпасов.