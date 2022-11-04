Інспекція розкрадань не виявила: Пентагон розвіяв чутки, що Україна торгує західною зброєю

Речник Міноборони США Патрік Райдер уточнив, що розслідування проводила спеціальна комісія протягом кількох місяців.

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Спеціальна інспекція, яка перевіряла, як Україна використовує західне озброєння, не виявила фактів перепродажу військової техніки та зброї. Про це повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

За його інформацією, перевірку проводила команда в складі персоналу офісу аташе з питань оборони посольства США в Києві протягом кількох місяців.

"Інспекції США зі зброї в Україні продовжуються кілька місяців, вони не виявили розкрадань", — сказав Райдер.

Бригадний генерал також уточнив, що Україна відслідковує допомогу у сфері безпеки від прикордонних логістичних центрів до лінії фронту, а також "надає звіти про витрати й пошкодження, щоб зафіксувати втрати".

Інспекція Пентагону в Києві: що цьому передувало

Декілька місяців тому до президента США Джо Байдена звернулася конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц із інформацією про те, що Україна нібито використовує надіслану зброю зі США не за призначенням.

Дещо пізніше Фінляндія заявила про те, що потік контрабандної зброї з України вже пішов у країни Євросоюзу. Проте в профільному українському міністерстві цю інформацію назвали неправдивою. Після цього в поліції Фінляндії уточнили, що не має в своєму розпорядженні конкретних фактів передачі зброї з України злочинним угрупованням Європи.

Нагадаємо, влітку в Празі відбулася зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, а також України та Молдови, на якій обговорили загрозу контрабанди зброї з України в Європу.

У Європолі заявили, що контрабанда зброї з України в Європу вже йде і є потенційною загрозою безпеці Євросоюзу. В Україні у відповідь на такі звинувачення просять надавати докази та зазначають, що мета таких заяв — спроба зірвати постачання військової допомоги ЗСУ. Після цього в Європолі наголосили, що організація мала на увазі потенційну загрозу такої контрабанди.