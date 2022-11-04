Инспекция хищений не выявила: Пентагон развеял слухи, что Украина торгует западным оружием

Спикер Минобороны США Патрик Райдер уточнил, что расследование проводила специальная комиссия в течение нескольких месяцев.

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Специальная инспекция, которая проверяла, как Украина использует западное вооружение, не выявила фактов перепродажи военной техники и оружия. Об этом сообщил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его информации, проверку проводила команда в составе персонала офиса атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве течении нескольких месяцев.

"Инспекции США по оружию в Украине продолжаются несколько месяцев, они не выявили хищений", — сказал Райдер.

Бригадный генерал также уточнил, что Украина отслеживает помощь в сфере безопасности от пограничных логистических центров до линии фронта", а также "предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери.

Инспекция Пентагона в Киеве: что этому предшествовало

Несколько месяцев назад к президенту США Джо Байдену обратилась конгрессмен-республиканец Виктория Спартц с информацией о том, что Украина якобы использует поставленное оружие из США не по назначению.

Несколько позже Финляндия заявила о том, что поток контрабандного оружия из Украины уже пошел в страны Евросоюза. Однако в профильном украинском министерстве эту информацию назвали неправдивой. После этого в полиции Финляндии уточнили, что не располагает конкретными фактами передачи оружия из Украины преступным группировкам Европы.

Напомним, летом в Праге состоялась встреча министров внутренних дел стран Евросоюза, а также Украины и Молдовы, на которой обсудили угрозу контрабанды оружия из Украины в Европу.

В Европоле заявили, что контрабанда оружия из Украины в Европу уже идет и представляет собой потенциальную угрозу безопасности Евросоюза. В Украине в ответ на такие обвинения просят предоставлять доказательства и отмечают, что цель таких заявлений — попытка сорвать поставки военной помощи ВСУ. После этого в Европоле отметили, что организация имела в виду потенциальную угрозу такой контрабанды.