На тросі через підірваний міст: ЗСУ показали кадри евакуації пораненого бійця (відео)

Бойові медики з 3-ї танкової залізної бригади евакуювали військового через розбиту дамбу на Сіверському Дінці.

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Українські військові евакуювали пораненого побратима через зруйнований міст під час контрнаступу на Харківщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час контрнаступу української армії в Харківській області один із військовослужбовців отримав поранення. Бійці 3 окремої танкової Залізної бригади показали як було налагоджено евакуацію. Бойові медики евакуювали пораненого військового через зруйновану греблю на Сіверському Дінці.

"Судячи зі смартфону, який під час цього процесу використовує боєць, йому навіть комфортно, а зі звуком ще цікавіше", — зазначають у публікації.

Закадровий голос каже українському бійцю не пити і не курити і "до стюардес не чіплятися".

Додамо, що під час контрнаступальної операції українські військові зненацька застали російські війська, тому вони були змушені тікати, кидаючи багато техніки та боєприпасів. Примітно, що командувача сил РФ в Балаклії після провалу підвищили до генерала.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, армія РФ стала головним постачальником важкої техніки для ЗСУ. За час вторгнення ЗСУ затрофеїли понад 1000 одиниць техніки.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ взяли в полон сотні російських солдатів під час контрнаступу в Харківській області.