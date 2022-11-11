На тросе через взорванный мост: ВСУ показали кадры эвакуации раненого бойца (видео)

Боевые медики из 3-й танковой железной бригады эвакуировали военного через разбитую дамбу на Северском Донце.

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Украинские военные эвакуировали раненого побратима через разрушенный мост в ходе контрнаступления в Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В ходе контрнаступления украинской армии в Харьковской области один из военнослужащих получил ранение. Бойцы 3 отдельной танковой Железной бригады показали как была налажена эвакуация. Боевые медики эвакуировали раненого военного через разрушенную дамбу на Северском Донце.

"Судя по смартфону, который во время этого процесса использует боец, даже комфортно, а со звуком еще интереснее", — отмечают в публикации.

Закадровый голос говорит украинскому бойцу не пить и не курить и "к стюардессам не приставать".

Добавим, в ходе контрнаступательной операции украинские военные застали врасплох российские войска, поэтому они были вынуждены бежать, бросая много техники и боеприпасов. Примечательно, что командующего силами РФ в Балаклее после провала повысили до генерала.

Напомним, по данным СМИ, армия РФ стала главным поставщиком тяжелой техники для ВСУ. За время вторжения ВСУ затрофеили более 1000 единиц техники.

Ранее Зеленский завил, что ВСУ взяли в плен сотни российских солдат в ходе контрнаступления в Харьковской области.