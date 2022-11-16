Конкурентний авторитаризм у дії. Чи залишиться Ердоган правителем Туреччини

Приблизно за вісім місяців у Туреччині відбудуться вибори, які або ознаменують зміцнення авторитарної влади президента Реджепа Тайїпа Ердогана, або вдихнуть нове життя в турецьку демократію.

Related video

Противники Ердогана згуртовані як ніколи, і аналітики оптимістично оцінюють їхні шанси. Однак опозиція, як і раніше, стикається з низкою серйозних проблем, зумовлених її внутрішніми розбіжностями. Щобільше, хоча економічна політика Ердогана рухається від поганого до ще гіршого, у нього ще залишається кілька ходів, щоб обіграти розбіжності серед своїх опонентів як у внутрішній, так і зовнішній політиці.

Фокус переклав новий текст Джеймса Раяна, присвячений політичному майбутньому Туреччини.

Слабкість опозиції здебільшого пов'язана з двома чинниками — її націоналістичною ідеологією та відсутністю послідовної зовнішньої політики. Багато аналітиків вважали, що Ердоган боротиметься з опонентами, доводячи до абсурду агресивну політику — влаштовуючи конфронтації з Грецією, Вашингтоном чи курдськими силами, щоб змусити опозицію згуртуватися та зімкнути лави за ним. Але це не єдиний варіант для Ердогана. Якби він використав репутаційну вигоду, отриману завдяки війні в Україні, і більш помірковано поводився в регіональних відносинах, то зміг би обійти опозицію з іншого боку і стати напередодні виборів державним діячем. Це, звичайно, не гарантує йому перемоги, але до такого повороту світ має бути готовим.

Партійна система Туреччини. Парадокс опозиційного альянсу

Більшість сучасних політологів описують турецьку систему як "конкурентний авторитаризм": Туреччина — це авторитарна держава, де відбуваються вибори, які іноді бувають конкурентними. Історично, починаючи з перших голосувань у республіканську епоху, вибори в Туреччині були вільними, але не справедливими — сам виборчий процес є для еліт та населення священною коровою, але існують різноманітні структурні та політичні бар'єри для повної та справедливої участі у виборах, від невільних ЗМІ до заборони політичних партій

Це стало ще більш актуальним у період правління Ердогана, який зміцнив контроль над ЗМІ, ув'язнив лідерів конкурентних партій і розпочав війну за зміну результатів виборів. Незважаючи на це, результати останніх виборів практично не заперечувалися опозиційними партіями, а докази фальсифікації результатів голосування, хоч і заслуговують на довіру, не досягають рівня, який би дозволив переглянути результати.

Важливо

Війна і гроші. Чи витримає економіка Туреччини геополітичні плани Ердогана

Поки тривають дискусії щодо серйозності маніпуляцій на наступних виборах у Туреччині, але домінуючою залишається думка, що з огляду на непопулярність Ердогана спільний кандидат від опозиції переміг би його сьогодні у вільному голосуванні. Однак вибір цього кандидата може бути проблематичним. Опозиція складається з альянсу Республіканської народної партії та молодших партнерів, таких як партія Iyi, розташованих на правому фланзі. Вони об'єдналися навколо перемоги над Ердоганом та пообіцяли повернутися до парламентської системи правління, від якої відмовився Ердоган. Втім, багатьох виборців опозиції хвилюють звичайнісінькі проблеми: економічний застій і валютна криза, а також значна кількість біженців у Туреччині.

Цей парадокс — те, що пов'язує опозицію один з одним, не пов'язує опозицію з її прихильниками, — найяскравіше виявляється у виборі кандидата для протистояння Ердогану. Мер Стамбула Екрем Імамоглу видається найдосвідченішим політиком серед потенційних кандидатів, до того ж він двічі перемагав на виборах мера у 2019 році кандидата, призначеного Ердоганом. Однак деякі внутрішні суперники та аналітики вважають його найменш підходящим для реалізації програми демократичних реформ. Ці побоювання обумовлені його молодістю, амбіціями та відносною незалежністю у Народно-республіканській партії.

Зі свого боку, кандидат, який став архітектором опозиційної коаліції, голова Народно-республіканської партії Кемаль Кілічдароглу, виглядає надто слабким для виборчого процесу, який, безперечно, буде сповнений бравадою. Кілічдароглу пригнічував внутрішні розбіжності в партії протягом усього свого перебування на посаді та не був особисто включений до виборчого бюлетеня на виборах 2019 року. Однак багато хто вважає його людиною, яка, ймовірно, продовжить роботу з відновлення парламентської системи, оскільки саме вона створила коаліцію для цієї мети.

Схоже, що опозиція має намір якнайдовше відкладати ухвалення рішення, і цей крок цілком розумний, якщо він допоможе зберегти єдність доти, доки в потрібний момент не буде оголошено відповідного кандидата.

[ + – ] Поки тривають дискусії щодо серйозності маніпуляцій на наступних виборах у Туреччині, але домінантною залишається думка, що з огляду на непопулярність Ердогана загальний кандидат від опозиції переміг би його сьогодні у вільному голосуванні Фото: УП

Курди в Туреччині та проблема мовчазного союзника

Ще однією проблемою для опозиційного альянсу є те, що об'єднавши свої основні електорати, вони все одно не отримають більшості голосів, необхідних для перемоги над Ердоганом. Щоб подолати цей поріг 50% плюс один голос, вони розраховують на курдських виборців, які підтримують Народно-демократичну партію.

Народно-демократична партія легко стала найбільш обвинуваченою політичною партією сучасності через її підтримку прав курдів та зв'язків із забороненою Робітничою партією Курдистану (РПК), але вона, як і раніше, має більшість голосів курдів і є найважливішим гравцем у коаліції невеликих, але активних лівих партій Туреччини. Керівництво партії роками сиділо у в'язниці, а там, де її кандидати перемагали на місцевих виборах на південному сході, їх терміново заміняли призначенці Партії справедливості та розвитку.

Важливо

Топ 7 воєнних конфліктів сучасності. Туреччина проти "Курдистану"

Більшість цих репресій відбувалася за негласної чи відкритої підтримки партій, які входять до опозиційного альянсу. У 2016 році Республіканська народна партія Кілічдароглу підтримала закон про позбавлення Селахаттіна Деміртаса та інших курдських лідерів парламентського імунітету, що дало змогу Ердогану посадити їх до в'язниці. Крім того, багато членів Республіканської народної партії та партії Iyi під керівництвом Мераль Акшенер відкрито ворожі до Народно-демократичної партії та курдської справи, що ускладнює для них отримання необхідних голосів. Це добре зрозумів Екрем Імамоглу під час виборчої кампанії на посаду мера у 2019 році, де його здатність заручитися підтримкою курдів стала ключем до перемоги. Але здійснити такий трюк у національному масштабі — завдання зовсім іншого порядку.

Без значної роз'яснювальної роботи та обіцянок багато курдських виборців можуть дійти висновку, що опозиція навряд чи щось зробить для боротьби з пригніченням, з яким вони стикаються. Кілічдароглу, ймовірно, розуміє це, але його можливості обмежені.

Нещодавно лише чутка про те, що Народно-демократичній партії буде обіцяна єдина міністерська посада у разі перемоги опозиції, змусила Мераль Акшенер пригрозити бойкотувати весь альянс. Водночас курдське керівництво наполягає на тому, щоб будь-які зустрічі з Республіканською народною партією проходили публічно, що перешкоджає таємним домовленостям.

Іншими словами, хоча опозиційний альянс черпає силу у своїй прихильності до націоналістичної ідеології у широкому розумінні, цю силу легко перетворити на слабкість. Опозиція може пообіцяти курдським виборцям повернення до парламентської системи та звільнення політичних лідерів із в'язниць. Але поки що неясно, чи буде цього достатньо.

Ердоган як голуб світу

Ердоган також має низку козирів, особливо у сфері зовнішньої політики, які можуть ще більше ускладнити становище опозиції. З одного боку, дехто побоюється, що Ердоган може знайти спосіб призупинити вибори під приводом надзвичайної ситуації, наприклад, війни з Грецією.

Прецедент для цього є. У червні 2015 року Ердоган зазнав першої поразки на виборах, коли Народно-демократична партія подолала 10-відсотковий поріг, увійшовши до парламенту і позбавивши партію Ердогана більшості. Ердоган цинічно дотримувався подвійної стратегії: ескалація конфлікту на південному сході та саботаж зусиль щодо формування опозиційної коаліції.

Це принесло свої плоди, оскільки Партія справедливості та розвитку здобула перемогу на позачергових виборах у листопаді. Але оскільки бойові дії тривали, вони також призвели до найкривавішого року в Туреччині з часів державного перевороту у 1980 році.

Важливо

Хмари над Егейським морем. Чому Ердоган може розпочати війну з Грецією

Зрозуміло, ціна розв'язання конфлікту з Грецією сьогодні була б набагато вищою хоча б тому, що Туреччина зараз перебуває у вкрай тяжкому економічному становищі. Приклад Володимира Путіна показує, що авторитарний лідер за ціною не постоїть, але така нерозсудливість суперечить образу, який останнім часом намагався створити Ердоган. У контексті вторгнення Росії Ердоган намагався подати себе як потенційного посередника для мирних переговорів. Ця кампанія досягла свого апофеозу у вересні під час засідання Генеральної Асамблеї ООН, коли його команда зі зв'язків із громадськістю випустила довге відео, на якому президент Туреччини неквапливо ходить Центральним парком. Там до нього нібито спонтанно підходили численні перехожі-американці, які висловлювали свою подяку за його лідерство на світовій арені і, зокрема, у врегулюванні конфлікту.

Можливо, Ердоган планує стратегію, що поєднує у собі розважливу войовничість та виборчу помірність. Хоча погрози Ердогана на адресу Греції викликають тривогу, у своїй риториці він також залишив собі достатньо можливостей для відступу. Так ескалація може бути частиною двоступінчастої стратегії: спочатку використовувати розбіжності для розпалювання націоналістичного запалу, а потім відступити, щоб виглядати миротворцем. Це привабить більш затятих і відданих націоналістів в опозиційній коаліції — особливо у партії Iyi.

Чи не найбільшою перевагою для виборчої стратегії Ердогана буде такий поворот подій в Україні, який дозволить йому виступити у ролі миротворця. Якщо Ердоган зможе відіграти значну роль у спостереженні за мирними переговорами між Росією та Україною, дивіденди як всередині країни, так і на міжнародному рівні будуть величезними. Місце Ердогана як посередника між Україною та Росією вписується в його бачення незалежної зовнішньої політики, в якій Туреччина балансує між великими державами світу і зрештою вступає до їхніх лав.

Важливо

Україна між Путіним і Ердоганом. Турецька злопам'ятність проти "російського світу"

Вже зараз ми бачимо, як підвищився авторитет Туреччини завдяки постачанню безпілотників Bayraktar TB2, які брали участь у перших сенсаційних відбиттях російських атак з боку України. Туреччині пішли на користь і дипломатичні кроки, такі як обмін російських полонених на бійців батальйону "Азов" у Маріуполі. Внаслідок цього втручання бійці возз'єдналися зі своїми сім'ями, а Ердоган отримав світлий відгук у New York Times. Нещодавно Ердоган представив свою здатність умовити російського лідера Володимира Путіна повернутися до хисткої угоди щодо зернового коридору як доказ переваг його добрих особистих відносин з Путіним. Крім того, ця угода та торгівля з Росією загалом подається як вирішення економічної кризи в Туреччині.

[ + – ] Чи не найбільшою перевагою для виборчої стратегії Ердогана буде такий поворот подій в Україні, який дозволить йому виступити у ролі миротворця

Більшість порядку денного Ердогана, принаймні протягом десятиліття, була спрямована на відновлення місця Туреччини у світі, проєктування влади та вимогу поваги. Під час нинішньої зовнішньополітичної кризи цю ідею чи не вперше за останнє десятиліття легко донести до турецького народу. В результаті опозиція опинилася в безвиході. У них мало зовнішньополітичного досвіду, і будь-яке потенційне звернення до Заходу створить проблеми із антизахідними елементами у їхній власній електоральній базі. Доказом цього може бути візит Кілічдароглу до США минулого місяця, де він демонстративно уникав зустрічей із представниками американського уряду.

Ердоган — неперевершений політик, який створив практично всі структурні переваги, можливі в даному кліматі. Його вперта, багаторічна ідеологічна прихильність до химерних ідей про взаємозв'язок між відсотковими ставками та інфляцією виявилася його "ахіллесовою п'ятою", оскільки зростання цін на товари побуту боляче вдарило по рядових виборців.

Досі Ердоган намагався перевести розмову на теми культурної війни, такі як права ЛГБТ та рок-концерти, та перевершити опозицію своїм націоналістичним запалом. Якщо вірити останнім опитуванням, падіння рейтингу схвалення Ердогана на мить припинилося, але його партія все ще майже на 10 пунктів відстає від рівня, на якому вона була в 2018 році.

За вісім місяців до можливих виборів неможливо передбачити, кого вибере опозиція як кандидата і який курс обере Ердоган. Але західним політикам, які намагаються передбачити дії Туреччини протягом найближчих місяців, краще не турбуватися про те, що Ердоган почне нову війну, а готуватися до демонстрації державного підходу з його боку.

Про автора

Джеймс Раян — директор із досліджень, директор близькосхідної програми Інституту досліджень зовнішньої політики.