Понад 60 збила ППО: Росія випустила по Україні понад 70 крилатих ракет, — ВПС

У командуванні повітряних сил заявили, що Росія атакувала Україну з Чорноморської акваторії, району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

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5 грудня Росія запустила у бік України понад 70 ракет. Сили ППО змогли збити понад 60 із них, про що повідомили у командуванні Повітряних сил у Telegram.

Зазначається, що ракети запускали за допомогою літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Крім того, ВМФ РФ запустив ракети із Чорного моря. Також з акваторії Чорного моря Україну атакували дальні бомбардувальники Ту-22м3 та винищувачі Су-35.

За попередньою інформацією ВПС України, Росія під час атаки 5 грудня використовувала ракети:

38 крилатих ракет Х-101/Х-555

22 крилаті ракети типу "Калібр"

3 крилатих ракети Х-22

6 керованих авіаційних ракет Х-59

1 ракета Х-31П

[ + – ] Сили ППО України сибили понад 60 російських ракет

Також на сьогоднішній обстріл відреагував Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. У Telegram він підтвердив, що сили ППО збили понад 60 ракет.

"Понад 60 із понад 70 ракет, які противник сьогодні випустив по території України, збиті силами та засобами Повітряних Сил, протиповітряної оборони Сухопутних військ, розгорнутими мобільними вогневими групами складових Сил оборони", — написав Залужний.

Він подякував усім військовослужбовцям за роботу, а також міжнародним партнерам за надані засоби ППО та ПРО.

Раніше Фокус писав, що в Україні після ракетних ударів ЗС РФ 5 грудня низка областей залишилася без електроенергії. У чотирьох областях України зафіксовано проблеми із подачею електроенергії. ЗМІ повідомляють також про те, що проблеми зі світлом почалися у Молдові.

Ще нагадаємо, що за словами представника ГУР МО Андрія Юсова, у РФ ще багато ракет типу С-300, якими вона може обстрілювати прифронтові міста України. Однак запаси високоточного озброєння підійшли до критично низького рівня.

Також повідомлялося, що Зеленський звернувся до українців після обстрілу РФ. Глава держави після російської атаки подякував силам ППО, українським енергетикам і народу.