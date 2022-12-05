Больше 60 сбило ПВО: Россия выпустила по Украине более 70 крылатых ракет, — ВВС

В командовании воздушных сил заявили, что Россия атаковала Украины из Черноморской акватории, района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области.

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5 декабря Россия запустила в сторону Украины более 70 ракет. Силы ПВО смогли сбить более 60 из них, о чем сообщили в командовании Воздушных сил в Telegram.

Отмечается, что ракеты запускались при помощи самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Кроме того, ВМФ РФ запустил ракеты из Черного моря. Также из акватории Черного моря Украину атаковали дальние бомбардировщики Ту-22м3 и истребители Су-35.

По предварительной информации ВВС Украины, Россия во время атаки 5 декабря использовала ракеты:

38 крылатых ракеты Х-101/Х-555

22 крылатых ракеты типа "Калибр"

3 крылатых ракеты Х-22

6 управляемых авиационных ракет Х-59

1 ракета Х-31П

[ + – ] Силы ПВО Украины сибил более 60 российских ракет

Также на сегодняшний обстрел отреагировал главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. В Telegram он подтвердил, что силы ПВО сбили более 60 ракет.

"Более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами Воздушных Сил, противовоздушной обороны Сухопутных войск, развернутыми мобильными огневыми группами составляющих Сил обороны", — написал Залужный.

Он поблагодарил всех военнослужащих за работу, а также международных партнеров за предоставленные средства ПВО и ПРО.

Ранее Фокус писал, что в Украине после ракетных ударов ВС РФ 5 декабря ряд областей остался без электроэнергии. В четырех областях Украины зафиксированы проблемы с подачей электроэнергии. СМИ сообщают также о том, что проблемы со светом начались в Молдове.

Еще напомним, что по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, у РФ еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать прифронтовые города Украины. Однако запасы высокоточного вооружения подошли к критически низкому уровню.

Также сообщалось, что Зеленский обратился к украинцам после обстрела РФ. Глава государства после российской атаки поблагодарил силы ПВО, украинских энергетиков и народ.