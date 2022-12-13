Захист неба: Британія оголосила про передачу Україні 125 зенітних установок

Новий пакет військової допомоги від Лондона оцінюється в 50 млн. фунтів, туди також увійдуть засоби радіоелектронної боротьби з іранськими дронами.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 50 млн. фунтів стерлінгів. Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ Великобританії у Twitter.

Повідомляється, що Збройні сили України отримають 125 зенітних установок, проте невідомо, які системи будуть передані. Крім того, Лондон надасть технології для протидії іранським ударним дронам-камікадзе, які використовують російські війська.

"Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних знарядь та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставлених Іраном, у тому числі десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на озброєнні української армії вже є британські ЗРК Stormer HVM, які успішно вражають цілі ЗС РФ у повітряному просторі України.

Крім того, у МЗС Британії додали, що Британія виділила 7 млн. фунтів стерлінгів на постачання понад 850 генераторів і 5 млн. — до Фонду енергетичної підтримки України. Ще 5 млн буде виділено у майбутньому.

Нагадаємо, 19 листопада Ріші Сунак під час візиту до Києва пообіцяв посилити протиповітряну оборону України. Новий пакет допомоги від Великобританії допоможе убезпечити мирних українців та громадянську інфраструктуру від російських ракетних обстрілів.

12 грудня стало відомо, що Швеція готує дев'ятий пакет військової допомоги для України, який буде на 50% більший за попередній. Туди увійдуть системи ППО, що комплектують для інших видів ППО та зимову амуніцію для ЗСУ.