Защита неба: Британия объявила о передаче Украине 125 зенитных установок

Новый пакет военной помощи от Лондона оценивается в 50 млн фунтов, туда также войдут средства радиоэлектронной борьбы с иранскими дронами.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Великобритании в Twitter.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины получат 125 зенитных установок, однако неизвестно, какие именно системы будут переданы. Кроме того, Лондон предоставит технологии для противодействия иранским ударным дронам-камикадзе, которые используют российские войска.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами", — говорится в сообщении.

Отметим, что на вооружении украинской армии уже есть британские ЗРК Stormer HVM, которые успешно поражают цели ВС РФ в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, в МИД Британии добавили, что Британия выделила 7 млн фунтов стерлингов на поставку более 850 генераторов и 5 млн — в Фонд энергетической поддержки Украины. Еще 5 млн будет выделено в будущем.

Напомним, 19 ноября Риши Сунак во время визита в Киев пообещал усилить противовоздушную оборону Украины. Новый пакет помощи от Великобритании поможет обезопасить мирных украинцев и гражданскую инфраструктуру от российских ракетных обстрелов.

12 декабря стало известно, что Швеция готовит девятый пакет военной помощи для Украины, которые будет на 50% больше предыдущего. Туда войдут системы ПВО, комплектующие для других видов ПВО и зимнюю амуницию для ВСУ.