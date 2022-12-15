ЗСУ переходять в "активну оборону": генерал Сирський назвав основні загрози у війні з РФ

Командувач Сухопутних військ України розповів, що росіяни змінюють тактику, а на східному фронті масово з'являються добре підготовлені окупанти.

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Російські війська змінюють тактику на війні в Україні під керівництвом свого нового командувача Сергія Суровікіна. Тепер окупанти атакують невеликими та добре скоординованими пішими загонами. Про це розповів командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський в інтерв'ю виданню The Econimist.

За його словами, така тактика дорого коштує з погляду життів, проте для Росії це не є пріоритетним. На відміну від росіян Сирський каже, що глибоко переживає втрату кожного українського солдата.

"Росіяни не ідіоти. Вони не слабкі. Будь-хто, хто недооцінює їх — приречений на поразку", — заявив Сирський.

Він також зазначив, що командир повинен залишатись на зв'язку з армією завжди, тому щодня отримує по 300 на день повідомлень від військових.

Успішна деокупація Харківської області під керівництвом Сирського

Олександр Сирський розповів, що під час вересневого наступу ЗСУ в регіоні використовувалися легкі мобільні групи. Він займався їх створенням, обираючи з наявних бригад невеликі підрозділи.

Його найамбітніші цілі — взяття двох найважливіших логістичних вузлів ЗС РФ у Куп'янську й Ізюмі було виконано до п'ятого дня наступальної операції. Командир каже, що не менше всіх був здивований швидкістю просування українських військових. Замість дотримуватися плану та перейти до оборони, він наказав ЗСУ вигнати окупантів якнайдалі. Швидкість просування за 3 дні становила 50 км.

Наступ ЗСУ в Луганській області

Командувач зазначив, що якщо після втечі росіян із Харківської області можна було перекинути підмогу для ЗСУ, то вони змогли б розбити окупантів на півночі Луганської області — в районі Сватового та Кремінної.

Проте українські сили були пов'язані в боях біля Лисичанського нафтопереробного заводу, а ЗС РФ зрештою змогли зупинити наступ, використовуючи тисячі знову мобілізованих солдат.

Проблеми для ЗСУ

Генерал заявив, що досить добре підготовлені російські солдати почали масово з'являтися вздовж усієї східної лінії фронту. За його словами, це викликає занепокоєння.

Ще більш серйозною проблемою є підтримка постачання зброї в Україну. Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною з Другою світовою війною, а битви виграє той бік, який досить швидко доставляє снаряди до знарядь.

Коли чекати на новий наступ ЗСУ?

Сирський вважає, що найближчим часом українські військові будуть у фазі активної оборони.

"Все, що я скажу, це те, що ми уважно вивчаємо ворога. І на кожну отруту є протиотрута", — сказав командувач.

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ може спробувати ще раз захопити Київ. За його словами, це може статися у січні чи лютому наступного року. Кремль планує кинути на війну ще майже 200 тисяч вояків.

Він також розповів, що для виходу на кордони 23 лютого Україні потрібно багато озброєння. Однак один великий маневр "вже на підході".