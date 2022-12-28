Перехід із мирного на воєнний час: у Мінську влаштували раптову перевірку рівня боєздатності (фото)

Білоруські командири хочуть подивитися на дії військовослужбовців під час приведення частин у вищі ступені готовності. Українські розвідники впевнені, що РФ імітує у Білорусі підготовку до наступу.

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У Мінській військовій комендатурі 28 грудня розпочали заходи щодо переведення з мирного на воєнний час. Про це повідомило у Telegram міністерство оборони Білорусі.

Навчання проводять відповідно до плану раптових перевірок рівня бойової та мобілізаційної готовності, який затвердив начальник управління служби військ збройних сил, зазначило міністерство.

"Основна мета заходу — перевірка знань військовослужбовців та оцінка їхніх дій під час приведення військової частини у вищі ступені бойової готовності", — зазначило відомство.

[ + – ] Міноборони Німеччини впевнено, що Білорусь приєднається до вторгнення в Україну

Інших подробиць перебігу навчань та їхньої мети білоруське міноборони не привело.

Нагадаємо, що британська розвідка 27 грудня повідомила про перекидання до Білорусі частини танкової армії Росії. Це бойове з'єднання зазнало розгромної поразки під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

У Міністерстві оборони Німеччини прогнозували новий наступ ЗС РФ в Україні до квітня 2023 року. Німецькі військові впевнені, що Білорусь приєднається до вторгнення.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 24 грудня сказав, що Росія імітує підготовку наступу з боку Білорусі.