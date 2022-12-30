"Технологія-символ": ЗРК Patriot відкривають Україні дороги до танків і ракет ATACMS, – Кулеба

Постачання сучасної американської системи ППО, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, стало психологічним переломом. Європейські союзники США по НАТО змінять думку й активніше відправлятимуть зброю для ЗСУ.

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Надсилання американської системи ППО Patriot — це не просто чергове передавання озброєння Україні, а психологічний перелом. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю агентству "РБК-Україна" 30 грудня.

"З перших днів, коли ми почали говорити з американцями про Patriot, ми чули "ні". Те, що це сталося — це ще одне свідчення, що ще одне табу знято, ще одна стіна впала", — заявив міністр.

Кулеба нагадав, що Україна витратила на переговори зі США щодо постачання систем ППО Patriot понад рік.

"Нам як мед, так і ложкою. Ми понад рік боролися за Patriot, отримали їх, і всі такі: Patriot, звичайно, добре, але що в нас там із танками та ATACMS" — пояснив голова української дипломатії.

Далі Кулеба припустив, що після отримання танків і ракет ATACMS у військового командування України виникне питання про авіаносці та підводні атомні човни.

Постачання ЗРК Patriot — Україна провела найскладніші переговори зі США

За словами міністра, ЗРК Patriot найскладніше було отримати, адже це багатофункціональна та дорога зброя. Кулеба називає цю систему ППО "технологією-символом".

"Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи місяць, але я не чекаю нічого складнішого за історію з Patriot", — продовжив чиновник.

Рішення про передавання високотехнологічної системи ППО, як сказав глава МЗС, позначиться і на європейських союзниках США НАТО.

"Вони все одно орієнтуються на рішення Штатів. Так було з артилерією, коли американці ухвалили рішення про постачання, і вони погодилися, так було з HIMARS. Те саме робитимемо з Patriot. Американці дали — будемо з іншими говорити", — додав він.

Європейці, за його словами, бояться відповіді на запитання "а що буде з Росією?" у разі передавання ЗСУ передової зброї.

"Багато хто щиро підтримує Україну, але все ще не може собі уявити поразку Росії. Я вже почав їм говорити: світ не розпадеться від того, що Росія розпадеться. Але психологічно вони трохи в зоні дискомфорту щодо цього питання", — зауважив Кулеба.

Інші теми для переговорів щодо постачання озброєнь України та США, за оцінками міністра, не будуть складнішими, ніж ППО Patriot.

"Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день. Це як у комп'ютерній грі — ти відкриваєш рівні один за одним", — навів він приклад.

Нагадаємо, що 26 грудня Кулеба розповів про план американських військових підготувати ЗРК Patriot до роботи в Україні. Навчання українських солдат, згідно з планом, має тривати менше 6 місяців.

Спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат 23 грудня розповів про затвердження списку військовослужбовців, які освоюватимуть системи ППО Patriot.

Українських військових, за даними видання Politico за 23 грудня, навчать використанню системи ППО Patriot на одній із військових баз у Сполучених Штатах. Один із варіантів — проведення навчань на військовій базі Форт Сілл у штаті Оклахома.