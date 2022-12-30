"Технология-символ": ЗРК Patriot открывают Украине дороги к танкам и ракетам ATACMS, – Кулеба

Поставка современной американской системы ПВО, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, стала психологическим переломом. Европейские союзники США по НАТО изменят мнение и будут активнее отправлять оружие для ВСУ.

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Отправка американской системы ПВО Patriot — это не просто очередная передача вооружения Украине, а психологический перелом. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью агентству "РБК-Украина" 30 декабря.

"С первых дней, когда мы начали говорить с американцами о Patriot, мы слышали "нет". То, что это произошло – еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала", — заявил министр.

Кулеба напомнил, что Украина потратила на переговоры с США о поставках систем ПВО Patriot больше года.

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS" — пояснил глава украинской дипломатии.

Далее Кулеба предположил, что после получения танков и ракет ATACMS у военного командования Украины возникнет вопрос об авианосцах и подводных атомных лодках.

Поставки ЗРК Patriot — Украина провела самые сложные переговоры с США

По словам министра, ЗРК Patriot сложнее всего было получить, ведь это многофункциональное и дорогое оружие. Кулеба называет эту систему ПВО "технологией-символом".

"Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot", — продолжил чиновник.

Решение о передаче высокотехнологичной системы ПВО, как сказал глава МИД, отразится и на европейских союзниках США по НАТО.

"Они все равно ориентируются на решение Штатов. Так было с артиллерией, когда американцы приняли решение о поставках, и они согласились, так было с HIMARS. То же самое будем делать с Patriot. Американцы дали – будем с другими говорить", — добавил он.

Европейцы, по его словам, боятся ответа на вопрос "а что будет с Россией?" в случае передачи ВСУ передового оружия.

"Многие искренне поддерживают Украину, но все еще не могут себе представить поражение России. Я уже начал им говорить: мир не распадется от того, что Россия распадется. Но психологически они немного в зоне дискомфорта по этому вопросу", — заметил Кулеба.

Другие темы для переговоров по поставкам вооружений Украины и США, по оценкам министра, не будут сложнее, чем ПВО Patriot.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день. Это как в компьютерной игре — ты открываешь уровни один за другим", — привел он пример.

Напомним, что 26 декабря Кулеба рассказал о плане американских военных подготовить ЗРК Patriot к работе в Украине. Обучение украинских солдат, согласно плану, должно занять менее 6 месяцев.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат 23 декабря рассказал об утверждении списка военнослужащих, которые будут осваивать системы ПВО Patriot.

Украинских военных, по данным издания Politico за 23 декабря, обучат использованию системы ПВО Patriot на одной из военных баз в Соединенных Штатах. Один из вариантов — проведение учений на военной базе Форт Силл в штате Оклахома.