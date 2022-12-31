"Всі ми відчуваємо наслідки": Шольц розповів про підтримку Німеччиною України у 2023 році

За словами канцлера Німеччини, НАТО та ЄС стали єдиними, як ніколи раніше.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні приділив особливу увагу викликам, які постали перед країною внаслідок агресивної війни Росії проти України. Він заявив, що Німеччина працює над добрим, безпечним майбутнім. Про це пише Tagesschau.

"У кожному щорічному огляді є кадри 24 лютого, коли вдосвіта перші російські ракети вразили Київ, Харків, Одесу та інші українські міста. Путін веде імперіалістичну агресивну війну в центрі Європи", — сказав Шольц.

Однак, як сказав канцлер, Путіну не вдалося зробити те, що він планував. Він заявив, що українці змогли захистити свою країну, зокрема завдяки допомозі Німеччини. Також політик пообіцяв, що Берлін і надалі підтримуватиме Київ.

"НАТО та ЄС не розділені, як у деяких попередніх кризах, а більш єдині, ніж вони були протягом тривалого часу", — сказав Шольц.

За його словами, агресивна війна в Україні також випробовує Німеччину.

"Ми співчуваємо українцям, які навіть у такі дні, як сьогодні, не можуть відпочити від російських бомб і ракет. І всі ми відчуваємо наслідки цієї війни у повсякденному житті: коли робимо покупки у супермаркеті, на заправці, сплачуючи рахунки за електрику чи газ", — Заявив Шольц.

Він зазначив, що Німеччина – сильна країна, яка прагне щасливого майбутнього. Менш ніж за 200 днів інженери та кваліфіковані робітники також побудували новий плавучий термінал для доставки зрідженого газу та необхідні лінії. Інші термінали зрідженого газу будуть введені в експлуатацію в Любміні, Штаді та Брунсбюттелі у найближчі тижні та місяці.

"Це зробить нашу країну та Європу назавжди незалежними від російського газу", — сказав Шольц.

Раніше Фокус писав, що Німеччина боїться, що Лукашенко посилить допомогу РФ у війні проти України. Представник канцлера Німеччини заявив, що Лукашенко, можливо, погодиться надати Путіну свою армію для нового великомасштабного вторгнення в Україну.

Ще нагадаємо, що Резніков звернувся до військовозобов'язаних громадян РФ. Глава Міноборони закликав росіян уникати мобілізації будь-яким способом, оскільки на початку січня у РФ закриють кордони для чоловіків і запровадять воєнний стан.

Також повідомлялося, що експерти заявили, що Путін закінчує рік із низкою серйозних поразок. Журналісти пишуть, що російська армія зазнала багатьох поразок на полі бою з українськими силами оборони, а Путіна відмовляються підтримувати його стратегічні "союзники".