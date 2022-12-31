"Все мы ощущаем последствия": Шольц рассказал о поддержке Германией Украины в 2023 году

По словам канцлера Германии, НАТО и ЕС стали едины, как никогда прежде.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении уделил особое внимание вызовам, возникшим перед страной в результате агрессивной войны России против Украины. Он заявил, что Германия работает над хорошим, безопасным будущим. Об этом пишет Tagesschau.

"В каждом ежегодном обзоре есть кадры 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты поразили Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города. Путин ведет империалистическую агрессивную войну в центре Европы", — сказал Шольц.

Однако, как сказал канцлер, у Путина не получилось сделать то, что он планировал. Он заявил, что украинцы смогли защитить свою страны, в том числе благодаря помощи Германии. Также политик пообещал, что Берлин и дальше будет поддерживать Киев.

"НАТО и ЕС не разделены, как в некоторых предыдущих кризисах, а более едины, чем они были в течение длительного времени", — сказал Шольц.

По его словам, агрессивная война в Украине также подвергает испытанию Германию.

"Мы сочувствуем украинцам, которые даже в такие дни, как сегодня, не могут отдохнуть от российских бомб и ракет.И все мы ощущаем последствия этой войны в повседневной жизни: когда делаем покупки в супермаркете, на заправке, оплачивая счета за электричество или газ", — заявил Шольц.

Он отметил, что Германия – сильная страна, которая стремится к благополучному будущему. Менее чем за 200 дней инженеры и квалифицированные рабочие также построили новый плавучий терминал для доставки сжиженного газа и необходимые линии. Другие терминалы сжиженного газа будут введены в эксплуатацию в Любмине, Штаде и Брунсбюттеле в ближайшие недели и месяцы.

"Это сделает нашу страну и Европу навсегда независимыми от российского газа", — сказал Шольц.

Ранее Фокус писал, что Германия боится, что Лукашенко усилит помощь РФ в войне против Украины. Представитель канцлера Германии заявил, что Лукашенко, возможно, согласится предоставить Путину свою армию для нового крупномасштабного вторжения в Украину.

Еще напомним, что Резников обратился к военнообязанным гражданам РФ. Глава Минобороны призвал россиян избегать мобилизации любым способом, так как в начале января в РФ закроют границы для мужчин и введут военное положение.

Также сообщалось, что эксперты заявили, что Путин заканчивает год с чередой серьезных поражений. Журналисты пишут, что российская армия потерпела множество поражений на поле боя с украинскими силами обороны, а Путина отказываются поддерживать его стратегические "союзники".