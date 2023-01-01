"Похмуро дивлячись на келих": Симоньян зізналася, що чекала на "бавовну" в новорічну ніч

Топпропагандистка РФ упевнена, що масштабних атак на Москву вдалося уникнути завдяки масованим обстрілам Києва 31 грудня.

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Головна редакторка телеканалу Russia Today та головна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, яка відкрито підтримує путінську війну в Україні, зізналася, що в новорічну ніч їй було неспокійно.

"Цю новорічну ніч медіаменеджери країни провели на голках. Всі ми знали, що вкрай ймовірні теракти/удари/що завгодно по території Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, сумно дивлячись на келих. За п'ять хвилин до Начальника раптом помчало по дзвінках і телеграмах, що мало не Омськ бомбять. Але швидко здулося. Під ранок я лягла спати, боячись прокинутися і розуміючи, що, швидше за все, розбудять тим самим дзвінком", — пише Симоньян на своєму телеграм-каналі.

Вона з полегшенням зазначила, що "нічого, дякувати Богу, не трапилася", і відразу знайшла цьому пояснення:

"І ось щойно МО розповіло, чому. 31-го наші довбали по базах ударних безпілотників. І це, звичайно, абсолютне втілення загадкової російської фрази "можемо, якщо захочемо""'.

Як відомо, 31 грудня та 1 січня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками, пошкодивши цивільні об'єкти та будинки мирних жителів у мирних містах, зокрема й у Києві, а також убивши кількох людей.

Симоньян неодноразово закликала російську армію бити по Україні, а 20 грудня, отримуючи Орден Пошани за "численні заслуги перед Батьківщиною" з рук президента РФ Володимира Путіна, подякувала йому за те, що він "мочить людожерів".

"Дякую, що в 2008 ви не дали божевільному людожеру зжерти Абхазію та Осетію. Дякую, що зовсім нещодавно ви припинили бійню в Карабаху", — заявила вона, маючи на увазі російсько-грузинську війну в 2008 році та Другу карабахську війну в 2020-му. Окремо вона згадала і його вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року:

"Дякую, що ви наважилися на це. А ми вам допомагатимемо мочити людожерів стільки, скільки ви від нас цього потребуєте".

Раніше вона говорила про те, що якщо Росія програє, то Міжнародний трибунал у Гаазі чекає навіть на двірників.

Нагадаємо, у жовтні ведучий російського телеканалу Russia Today Антон Красовський у прямому ефірі закликав топити в річці та спалювати в хатах українських дітей, якщо вони заговорять про російську окупацію.