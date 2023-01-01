"Уныло глядя на бокал": Симоньян призналась, что ждала "бавовну" в новогоднюю ночь

Топ-пропагандистка РФ уверена, что масштабных атак на Москву удалось избежать благодаря массированным обстрелам Киева 31 декабря.

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Главный редактор телеканала Russia Today и главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, открыто поддерживающая путинскую войну в Украине, призналась, что в новогоднюю ночь ей было неспокойно.

"Эту новогоднюю ночь медиаменеджеры страны провели на иголках. Все мы знали, что крайне вероятны теракты/удары/чтоугодно по территории России. Мы с ледяной тревогой ждали этого, уныло глядя на бокал. За пять минут до Начальника вдруг понеслось по звонкам и телеграммам, что чуть ли не Омск бомбят. Но быстро сдулось. Под утро я легла спать, боясь проснуться и понимая, что, скорее всего, разбудят тем самым звонком", – пишет Симоньян на своем телеграмм-канале.

Она с облегчением отметила, что "ничего, слава Богу, не случилась", и тут же нашла этому объяснение:

"И вот только что МО рассказало, почему. 31-го наши долбанули по базам ударных беспилотников. И это, конечно, абсолютное воплощение загадочной русской фразы "можем, если захотим""'.

Как известно, 31 декабря и 1 января российские войска атаковали Украину ракетами и беспилотниками, повредив гражданские объекты и дома мирных жителей в мирных городах, в том числе и в Киеве, а также убив несколько человек.

Симоньян неоднократно призывала российскую армию бить по Украине, а декабря, получая Орден Почета за "многочисленные заслуги перед Родиной" из рук президента РФ Владимира Путина, поблагодарила его за то, что он "мочит людоедов".

"Спасибо, что в 2008 вы не дали полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию. Спасибо, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе", – заявила она, имея в виду российско-грузинскую войну в 2008 году и Вторую карабахскую войну в 2020-м. Отдельно она упомянула и его вторжение в Украину 24 февраля 2022 года:

"Спасибо, что вы решились на это. А мы вам будем помогать мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете".

Ранее она говорила о том, что если Россия проиграет, то Международный трибунал в Гааге ждет даже дворников.

Напомним, в октябре ведущий российского телеканала Russia Today Антон Красовский в прямом эфире призывал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей, если они заговорят о российской оккупации.