"Перетворює зиму на зброю": у США висловилися про активізацію ЗС РФ у святкові дні

У Держдепартаменті США пообіцяли продовжити підтримку України у війні проти Росії у 2023 році.

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Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Російська Федерація використовує зиму як зброю, обстрілюючи українську інфраструктуру у новорічні свята. Про це повідомляється на офіційній сторінці Державного департаменту США у Twitter.

Нед Прайс зазначив, що завдаючи ракетних ударів по території України, Росія безуспішно намагалася посіяти відчуття безнадійності серед українців.

"Хоча традиційно свята — це час святкування та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію з перетворення зими на зброю. Ми закликаємо Росію припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році", — говорить Прайс.

Представник Держдепу США також наголосив, що Сполучені Штати Америки мають намір надавати підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.

Ракетні атаки ЗС РФ на Новий рік

У суботу, 31 грудня Збройні сили Російської Федерації випустили у бік України понад 20 крилатих ракет. Обстріл призвів до руйнування об'єктів цивільної інфраструктури у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Мер української столиці Віталій Кличко заявляв, що під удар ЗС РФ потрапили дві школи у Солом'янському районі та одна – у Печерському. Крім того, окупанти обстріляли дитячий садок у Солом'янському районі. За словами мера, на цих об'єктах ніхто не постраждав.

Усього через російську атаку 31 грудня в Києві було поранено 20 людей, 14 з яких госпіталізовані. Також повідомлялося про одного загиблого.

На масований обстріл території України відреагувала посол США в Україні Бріджит Брінк. Дипломат зазначила, що подібні дії лише посилюють рішучість України та США.

Фокус також писав, що 31 грудня 13-річний житель Херсонської області двічі потрапив під обстріл російських Збройних сил. Поранену після обстрілу дитину доправили до реанімації, куди незабаром прилетів снаряд.

Ще ми повідомляли, що 2 січня спікер Повітряних сил ЗСУ підполковник Юрій Ігнат заявив про можливу ракетну атаку з боку РФ на православне Різдво, 7 січня. За його словами, в Україні вже готуються до такого сценарію.