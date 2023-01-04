Ведуть "рейкову війну": у Росії активізувався рух опору, — ГУР (відео)

За даними військової розвідки, вже вшосте за 2023 рік на території Росії здійснили диверсії на залізниці. Активність партизанів фіксують у різних регіонах країни.

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У ніч проти 4 січня партизани зупинили рух цивільних і військових поїздів на ділянці Транссибірської магістралі у районі Красноярська. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

У військовій розвідці зазначають, що у новому році це вже шостий випадок, коли відбуваються диверсії на залізниці. У різних регіонах Росії партизани знищували блоки сигналізації, централізації та блокування, що призводило до порушень графіків руху військових ешелонів.

2022 року в ГУР зафіксували близько 40 подібних випадків. Диверсанти також знищували залізничні трансформатори та навіть локомотиви.

За даними розвідки, після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію, в Росії активізувалися рейкові партизани.

Нагадаємо, 4 січня в Міноборони РФ повідомили, що в Росії розпочала роботу спеціальна комісія, яка вивчатиме обставини знищення російської бази в Макіївці та загибелі "близько 100 військовослужбовців".

Раніше Фокус писав, що за даними звіту ISW від 3 січня, власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин спробує зробити Міністерство оборони РФ винним за військові провали найманців у районі Бахмута.

2 січня колишній начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов заявив, що РФ атакує Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 у нічний час доби, оскільки командування вважає, що так легко обійти українську ППО.