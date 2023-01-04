Ведут "рельсовую войну": в России активизировалось движение сопротивления, — ГУР (видео)

По данным военной разведки, уже в шестой раз за 2023 год на территории России совершили диверсии на железной дороге. Активность партизанов фиксируют в разных регионах страны.

Related video

В ночь на 4 января партизаны остановили движение гражданских и военных поездов на участке Транссибирской магистрали в районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

В военной разведке отмечают, что в новом году это уже шестой случай, когда совершаются диверсии на железной дороге. В разных регионах России партизаны уничтожали блоки сигнализации, централизации и блокировки, что приводило к нарушениям графиков движения военных эшелонов.

В 2022 году в ГУР зафиксировали около 40 подобных случаев. Диверсанты также уничтожали железнодорожные трансформаторы и даже локомотивы.

По данным разведки, после того как Путин огласил частичную мобилизацию, в России активизировались рельсовые партизаны.

Напомним, 4 января в Минобороны РФ сообщили, что в России начала работу специальная комиссия, которая будет изучать обстоятельства уничтожения российской базы в Макеевке и гибели "около 100 военнослужащих".

Ранее Фокус писал, что по данным отчета ISW от 3 января, владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин попытается сделать Министерство обороны РФ виновным за военные провалы наемников в районе Бахмута.

2 января бывший начальник пресс-службы Генерального штаба ВСУ полковник Владислав Селезнев заявил, что РФ атакует Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 в ночное время суток, так как командование считает, что так легче обойти украинскую ПВО.