"Гаага аплодує": Стрєлков-Гіркін відповів на відмову України від "різдвяного перемир'я"

Ексглава бойовиків з ОРДЛО розкритикував Володимира Путіна, зазначивши, що російські війська зможуть випробувати на собі "принади" односторонніх перемир'їв.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін прокоментував слова радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка про "різдвяне перемир'я", запропоноване патріархом Кирилом. Свої думки з цього приводу Стрєлков-Гіркін виклав у Telegram.

За словами колишнього глави донецьких бойовиків, за час так званого перемир'я ЗСУ зможуть суттєво зміцнити свої позиції та посилити гарнізон. У зв'язку з цим Стрєлков-Гіркін висловив сумнів у тому, що ЗС РФ зможуть у найближчому майбутньому завершити штурм Мар'їнки.

"Відкликаю зі вчорашнього огляду-прогнозу необґрунтовано-сміливе припущення про можливість завершення штурму нашими військами н.п. Мар'їнка за тиждень-півтора. Мар'їнка якщо і буде колись взята — то суттєво пізніше", — зазначив "ексміністр".

Він також назвав це рішення Володимира Путіна кроком до поразки та капітуляції армії РФ і висловився про можливі наслідки "різдвяного перемир'я" для російських військовослужбовців.

"Гаага аплодує і починає готувати камеру. Збройні сили РФ просто в захваті: їм на своїй шкурі вдасться випробувати всі "принади" односторонніх перемир'їв, які раніше пізнали Корпуси народної міліції ЛДНР за попередні 8 років", — пише Стрєлков-Гіркін.

Раніше у пресслужбі Кремля заявляли, що у зв'язку із закликом глави РПЦ патріарха Кирила, президент РФ Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

На заяву Москви відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, наголосивши, що РПЦ не є авторитетом світового православ'я, а на початку повномасштабного вторгнення Московський патріархат закликав до геноциду українців.

У Сполучених Штатах Америки та деяких країнах ЄС також скептично поставилися до розмов про "різдвяне перемир'я". На думку президента США Джо Байдена, Володимиру Путіну необхідний "перепочинок".

Ще Фокус писав про те, що ватажок донбаських терористів Денис Пушилін відмовився дотримуватися так званого перемир'я на Різдво. Він заявив, що не вважає керівництво України православними людьми, тому припинення вогню має поширюватись лише на ініціативний вогонь чи настання.