"Гаага аплодирует": Стрелков-Гиркин ответил на отказ Украины от "рождественского перемирия"

Экс-глава боевиков из ОРДЛО раскритиковал Владимира Путина отметив, что российские войска смогут испытать на себе "прелести" односторонних перемирий.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о "рождественском перемирье", предложенном патриархом Кириллом. Свои мысли по данному поводу Стрелков-Гиркин изложил в Telegram.

По словам бывшего главы донецких боевиков, за время так называемого перемирия ВСУ смогут существенно укрепить свои позиции и усилить гарнизон. В связи с этим Стрелков-Гиркин выразил сомнение в том, что ВС РФ смогут в обозримом будущем завершить штурм Марьинки.

"Отзываю из вчерашнего обзора-прогноза необоснованно-смелое предположение о возможности завершения штурма нашими войсками н.п. Марьинка за неделю-полторы. Марьинка если и будет когда-нибудь взята — то существенно позже", — отметил "экс-министр".

Он также назвал данное решение Владимира Путина шагом к поражению и капитуляции армии РФ и высказался о возможных последствиях "рождественского перемирия" для российских военнослужащих.

"Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. Вооруженные силы РФ просто в восторге: им на своей шкуре удастся испытать все "прелести" односторонних перемирий, которые ранее познали Корпуса народной милиции ЛДНР за предыдущие 8 лет", — пишет Стрелков-Гиркин.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что в связи с призывом главы РПЦ патриарха Кирилла, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине.

На заявление Москвы отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что РПЦ не является авторитетом мирового православия, а в начале полномасштабного вторжения Московский патриархат призывал к геноциду украинцев.

В Соединенных Штатах Америки и некоторых старнах ЕС также скептически отнеслись к разговорам о "рождественском перемирье". По мнению президента США Джо Байдена, Владимиру Путину необходима "передышка".

Еще Фокус писал о том, что главарь донбасских террористов Денис Пушилин отказался соблюдать так называемое перемирие на Рождество. Он заявил, что не считает руководство Украины православными людьми, поэтому прекращение огня должно распространяться только на инициативный огонь или наступления.