Поїдуть понад 200 людей: Іспанія навчать роботі із системою ППО HAWK українських військових

У Міноборони Іспанії заявили, що більшість військовослужбовців пройдуть базову військову підготовку, яка включає, в тому числі і надання першої допомоги пораненим у бою.

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Понад 200 українських військових поїдуть до Іспанії для навчання. Про це повідомили у міноборони країни у Twitter.

Повідомляється, що це вже друга група військовослужбовців з України, які навчатимуться на території Іспанії.

Як пише CNN, Іспанія прийме 225 українських військовослужбовців на базі ВПС Толедо неподалік Мадрида. З них 20 осіб навчатимуться роботи із системами ППО HAWK. Повідомляється, що країна відправить до України ще 6 таких систем.

Видання пише, що більшість військовослужбовців пройдуть базовий військовий вишкіл, який включає в себе, у тому числі й надання першої допомоги пораненим у бою.

У матеріалі сказано, що програма навчання в Толедо має на увазі, що кожні 2 місяці Іспанія навчає 400 українських військових. Це є частиною місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

Повідомляється, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес прийме 225 українських військовослужбовців на авіабазі Торрехон.

Система ППО HAWK

MIM-23 Hawk – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, що виробляється у США. Призначений для перехоплення ракет у польоті.

Раніше Фокус писав, що Польща натисне на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard 2. За словами речника Ради міністрів Петра Мюллера, Польща стане наступною мішенню Росії, якщо не вдасться захистити Україну від військової агресії.

Також повідомлялося, що міністр ВМС США заявив, що затяжна війна загрожує американському ВПК. За його словами, проблеми з ланцюжками поставок розпочнуться, якщо бойові дії продовжаться від 6 місяців до року. Оборонним компаніям потрібно терміново інвестувати у робочу силу та обладнання.

Також нагадаємо, що стало відомо, чи приєднається Ізраїль до постачання зброї Україні. Офіційний Єрусалим і далі "говоритиме менш голосно" про російсько-українську війну, оскільки не хоче, щоб Росія завадила йому протистояти Ірану та Хезболлі в Сирії.