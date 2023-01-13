Поедут больше 200 человек: Испания обучит работе с системой ПВО HAWK украинских военных

В Минобороны Испании заявили, что большинство военнослужащих пройдут базовую военную подготовку, которая включает в себя, в том числе и оказание первой помощи раненым в бою.

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Более 200 украинских военных поедут в Испанию для обучения. Об этом сообщили в минобороны страны в Twitter.

Сообщается, что это будет уже вторая группа военнослужащих из Украины, которые будут обучаться на территории Испании.

Как пишет CNN, Испания примет 225 украинских военнослужащих на базе ВВС Толедо недалеко от Мадрида. Из них 20 человек будут обучаться работе с системами ПВО HAWK. Сообщается, что страна отправит в Украину еще 6 таких систем.

Издание пишет, что большинство военнослужащих пройдут базовую военную подготовку, которая включает в себя, в том числе и оказание первой помощи раненым в бою.

В материале сказано, что программа обучения в Толедо подразумевает, что каждые 2 месяца Испания обучает 400 украинских военных. Это часть частью миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

Сообщается, что министр обороны Испании Маргарита Роблес примет 225 украинских военнослужащих на авиабазе Торрехон.

Система ПВО HAWK

MIM-23 Hawk – это зенитный ракетный комплекс средней дальности, производящийся в США. Предназначен для перехвата ракет в полете.

Ранее Фокус писал, что Польша надавит на другие страны ЕС для передачи Украине танков Leopard 2. По словам спикера Совета министров Петра Мюллера, Польша станет следующей мишенью России, если не удастся защитить Украину от военной агрессии.

Еще сообщалось, что министр ВМС США заявил, что затяжная война угрожает американскому ВПК. По его словам, проблемы с цепочками поставок начнутся, если боевые действия продлятся от 6 месяцев до года. Оборонным компаниям нужно срочно инвестировать в рабочую силу и оборудование.

Также напомним, что стало известно, присоединится ли Израиль к поставкам оружия Украине. Официальный Иерусалим будет и дальше "говорить менее громко" о российско-украинской войне, так как не хочет чтобы Россия помешала ему противостоять Ирану и Хезболле в Сирии.