Не згадав Пригожина: Путін приписує успіхи "групи Вагнера" Міноборони РФ, – ISW

На думку аналітиків, російський президент, напевно, хоче підірвати вплив Євгена Пригожина, уникаючи згадки вагнерівців у своїх висловлюваннях.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін може свідомо не заявляти публічно про тактичні успіхи "групи Вагнера" на фронті в Україні, щоб продемонструвати свій контроль над російськими засобами масової інформації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 16 січня.

Аналітики зазначають, що у Кремлі не говорять про роль "групи Вагнера" у просуванні армії РФ у районі Соледара. У прямому ефірі російського телебачення Володимир Путін сказав журналістам, що захоплення Соледара є заслугою Міністерства оборони та Генерального штабу РФ.

У ISW вважають, що таким чином Путін може намагатися підірвати вплив Пригожина в Росії. Аналітики вказали на те, що раніше президент РФ не висловлювався про такі просування російської армії в Україні.

"Міноборони Росії, у свою чергу, також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу Росії та російські повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку сил Вагнера у своєму щоденному брифінгу від 15 січня", — йдеться у публікації.

Експерти ISW також зазначили, що Євген Пригожин також робить спроби знизити рівень довіри росіян до Міноборони РФ. Засновник "групи Вагнера" уникає прямого заперечення свого конфлікту з відомством, використовуючи розпливчасті формулювання.

Нагадаємо, що за даними Інституту вивчення війни від 13 січня, протистояння між "групою Вагнера" та Міністерством оборони РФ триває, проте лідирує в ньому голова вагнерівців Євген Пригожин.

Ще Фокус писав про те, що колишній командир "групи Вагнера" Андрій Медведєв 12 січня залишив територію Російської Федерації і нелегально перетнув кордон з Норвегією. Опинившись за межами РФ, він запросив у місцевих правоохоронців захист та політичний притулок.