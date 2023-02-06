Змусити Росію піти: у Польщі допустили розширення війни в Україні до Третьої світової

За словами Матеуша Моравецького, якщо дозволити РФ перемогти у війні з Україною, то російський імперіалізм на цьому не зупиниться. Тому Варшава не відкидає варіант розширення конфлікту до масштабів світової війни.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російські війська мають залишити територію України. Інакше для цього буде потрібен примус, але в такому випадку не заперечується, що це може призвести до початку Третьої світової війни. Про це йдеться в інтерв'ю польського політика іспанському виданню El Mundo.

На думку Моравецького, війна в Україні закінчиться тоді, коли Росія вирішить вивести свою армію, причому "або добровільно, або примусово". На уточнювальне запитання журналістів, чи не призведе "примусовий" варіант до Третьої світової війни, польський прем'єр відповів, що Польща розглядає всі сценарії.

"Ми враховуємо всі сценарії. Я не сумніваюся, що якщо ми дозволимо Кремлю виграти, російський імперіалізм не зупиниться в Україні. Росія становить загрозу для всіх своїх сусідів", — вважає Моравецький.

Заяви політиків щодо можливості Третьої світової війни

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі політики, зокрема лідери країн, у тій чи іншій формі говорили про загрозу початку Третьої світової війни. Зокрема, президент України Володимир Зеленський у процесі пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу 3 листопада 2022 року заявив, що погрози Росії застосувати ядерну зброю обговорювати немає сенсу, оскільки цей крок Кремля призведе до Третьої світової війни, після якої Росія перестане існувати.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 10 грудня минулого року припустив, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю та перерости у війну між Росією та НАТО. За його словами, немає жодних сумнівів щодо того, що війна в Україні може перерости у збройний конфлікт РФ та блоку НАТО, тому дипломати докладають величезних зусиль, щоб цього не сталося.

Про можливість початку глобального світового конфлікту неодноразово говорили і в Кремлі. Так, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у листопаді минулого року у своєму Twitter написав, що західні країни ведуть проти РФ "гібридну війну". Російський політик зазначив, що у нинішній ситуації дії Заходу підвищують ймовірність початку світової війни.

Тим часом білоруський політик Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у початок Третьої світової війни, хоча світ підійшов до неї як ніколи близько. Свою позицію він аргументував тим, що глобальна війна призведе до знищення "всіх і вся", а вмирати нікому не хочеться.