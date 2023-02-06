Заставить Россию уйти: в Польше допустили расширения войны в Украине до Третьей мировой

По словам Матеуша Моравецкого, если позволить РФ победить в войне с Украиной, то российский империализм на этом не остановится. Поэтому Варшава не исключает вариант расширения конфликта до масштабов мировой войны.

Related video

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российские войска должны покинуть территорию Украины. В противном случае для этого потребуется принуждение, но в таком случае не исключено, что это может привести к началу Третьей мировой войны. Об этом говорится в интервью польского политика испанскому изданию El Mundo.

По мнению Моравецкого, война в Украине закончится тогда когда Россия решит вывести свою армию, причем "либо добровольно, либо принудительно". На уточняющий вопрос журналистов, не приведет ли "принудительный" вариант к Третьей мировой войне, польский премьер ответил, что Польша рассматривает все сценарии.

"Мы учитываем все сценарии. Я не сомневаюсь, что, если мы позволим Кремлю выиграть, российский империализм не остановится на Украине. Россия представляет угрозу для всех своих соседей", — считает Моравецкий.

Заявления политиков о возможности Третьей мировой войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, некоторые политики, в том числе лидеры стран, в той или иной форме говорили об угрозе начала Третьей мировой войны. В частности президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу 3 ноября 2022 года заявил, что угрозы России применить ядерное оружие обсуждать не имеет смысла, поскольку этот шаг Кремля приведет к Третьей мировой войне, после которой Россия перестанет существовать.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 10 декабря прошлого года предположил, что боевые действия в Украине могут выйти из-под контроля и перерасти в войну между Россией и НАТО. По его словам, нет никаких сомнений по поводу того, что война в Украине может перерасти в вооруженный конфликт РФ и блока НАТО, поэтому дипломаты прикладывает огромные усилия, чтобы этого не произошло.

О вероятности начала глобального мирового конфликта неоднократно говорили и в Кремле. Так, заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года в своем Twitter написал, что западные страны ведут против РФ "гибридную войну". Российский политик отметил, что в нынешней ситуации действия Запад повышает вероятность начала мировой войны.

Между тем белорусский политик Александр Лукашенко заявил, что не верит в начало Третьей мировой, хотя мир подошел к ней как никогда близко. Свою позицию он аргументировал тем, что глобальная война приведет к уничтожению "всех и вся", а умирать никому не хочется.