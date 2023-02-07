Знищили понад 1000 окупантів: у Генштабі назвали нові втрати ЗС РФ (інфографіка)
За інформацією командування, минулої доби ЗСУ знищили 14 танків і 28 бойових броньованих машин.
Минулої доби Збройні сили України знищили 1030 окупантів. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.
Крім живої сили ворога, українським захисникам вдалося знищити 14 танків і 28 бойових броньованих машин. Отже, загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення склали:
- особового складу — близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків — 3245 (+14);
- бойових броньованих машин — 6443 (+28);
- артилерійських систем — 2232 (+1);
- РСЗВ — 461;
- засобів ППО — 227;
- літаків — 294;
- вертольотів — 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958;
- крилатих ракет — 796;
- кораблів та катерів — 18;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 5107 (+3);
- спеціальної техніки — 208 (+5).
Нагадаємо, 7 лютого начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупантам довелося вивести всі ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування через сильний шторм.
Також 7 лютого в Генштабі повідомили, що окупанти ведуть наступ на чотирьох основних напрямках на Донбасі.
Раніше, 3 лютого, повідомлялося, що бійці Нацгвардії під Бахмутом знищили ворожий штурмовик Су-25 вартістю $11 мільйонів.