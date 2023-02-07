Знищили понад 1000 окупантів: у Генштабі назвали нові втрати ЗС РФ (інфографіка)

За інформацією командування, минулої доби ЗСУ знищили 14 танків і 28 бойових броньованих машин.

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Минулої доби Збройні сили України знищили 1030 окупантів. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.

Крім живої сили ворога, українським захисникам вдалося знищити 14 танків і 28 бойових броньованих машин. Отже, загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення склали:

особового складу — близько 133 190 (+1030) осіб ліквідовано;

танків — 3245 (+14);

бойових броньованих машин — 6443 (+28);

артилерійських систем — 2232 (+1);

РСЗВ — 461;

засобів ППО — 227;

літаків — 294;

вертольотів — 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958;

крилатих ракет — 796;

кораблів та катерів — 18;

автомобільної техніки й автоцистерн — 5107 (+3);

спеціальної техніки — 208 (+5).

Нагадаємо, 7 лютого начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що окупантам довелося вивести всі ракетоносії з Чорного моря до пунктів базування через сильний шторм.

Також 7 лютого в Генштабі повідомили, що окупанти ведуть наступ на чотирьох основних напрямках на Донбасі.

Раніше, 3 лютого, повідомлялося, що бійці Нацгвардії під Бахмутом знищили ворожий штурмовик Су-25 вартістю $11 мільйонів.