Уничтожили более 1000 оккупантов: в Генштабе назвали новые потери ВС РФ (инфографика)

По информации командования, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 14 танков и 28 боевые бронированных машин.

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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 1030 оккупантов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

Помимо живой силы врага украинским защитникам удалось уничтожить 14 танков и 28 боевых бронированных машин. Таким образом общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили:

личного состава — около 133190 (+1030) человек ликвидировано;

танков ‒ 3245 (+14);

боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28);

артиллерийских систем — 2232 (+1);

РСЗО — 461;

средств ПВО ‒ 227;

самолетов — 294;

вертолетов — 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958;

крылатых ракет – 796;

кораблей и катеров — 18;

автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3);

специальной техники — 208 (+5).

Напомним, 7 февраля начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что оккупантам пришлось вывести все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования из-за сильного шторма.

Также 7 февраля в Генштабе сообщили, что оккупанты ведут наступление по четырем основным направлениям на Донбассе.

Ранее, 3 февраля, сообщалось о том, что бойцы Нацгвардии под Бахмутом уничтожили вражеский штурмовик Су-25 стоимостью $11 миллионов.