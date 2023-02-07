Уничтожили более 1000 оккупантов: в Генштабе назвали новые потери ВС РФ (инфографика)
По информации командования, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 14 танков и 28 боевые бронированных машин.
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 1030 оккупантов. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.
Помимо живой силы врага украинским защитникам удалось уничтожить 14 танков и 28 боевых бронированных машин. Таким образом общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили:
- личного состава — около 133190 (+1030) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3245 (+14);
- боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28);
- артиллерийских систем — 2232 (+1);
- РСЗО — 461;
- средств ПВО ‒ 227;
- самолетов — 294;
- вертолетов — 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров — 18;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5107 (+3);
- специальной техники — 208 (+5).
Напомним, 7 февраля начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк сообщила, что оккупантам пришлось вывести все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования из-за сильного шторма.
Также 7 февраля в Генштабе сообщили, что оккупанты ведут наступление по четырем основным направлениям на Донбассе.
Ранее, 3 февраля, сообщалось о том, что бойцы Нацгвардии под Бахмутом уничтожили вражеский штурмовик Су-25 стоимостью $11 миллионов.