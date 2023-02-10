Рішення вже ухвалено: Великобританія стане криголамом, надавши Україні винищувачі, — експерт

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Британії оцінити можливість надання Україні літаків.

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"Великобританія може стати таким криголамом у цьому питанні, — сказав у коментарі Фокусу експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі. — Польський прем'єр уже заявляв, що Польща готова надати літаки МіГ, але не хоче бути першою. Як завжди, всі бояться бути першими — така колективна відповідальність, порука… З рішенням про надання нам авіації буде так само, як було з рішенням щодо танків… Напевно, для цього президент Зеленський використовує свій величезний авторитет і популярність серед європейських товариств. Ми бачили, як йому аплодували в Букінгемському палаці, так само було в Конгресі. Кампанія його як лідера вільної країни виявилася більш ніж успішною. І насамперед тому, що він не втік із країни напередодні вторгнення, а разом із народом продемонстрував відвагу".

І якщо європейські лідери запрошують Володимира Зеленського на події такого рівня, отже, деякі важливі рішення вже ухвалені, а для деяких його візит може стати вирішальним, упевнений експерт.

Він згадує про майбутній "Рамштайн", який відбудеться 14 лютого. В Офісі президента вже заявили, що він буде авіаційним.

Детальніше читайте в матеріалі Фокусу "Зеленський у пошуках крил. Коли Україні чекати винищувачі та далекобійну зброя".

Раніше Фокус повідомляв, що польський посол у США заявив: "Час грає проти нас", — Україні потрібні винищувачі, а Захід недооцінює російські війська.