Решения уже приняты: Великобритания станет ледоколом, предоставив Украине истребители, — эксперт

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Британии оценить возможность предоставления Украине самолетов.

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"Великобритания может стать таким ледоколом в этом вопросе, – сказал в комментарии Фокусу эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли. — Польский премьер уже заявлял, что Польша готова предоставить самолеты МиГ, но не хотят быть первыми. Как обычно все боятся быть первыми – такова коллективная ответственность, поручительство. С решением о предоставлении нам авиации будет точно так же, как было с решением относительно танков. Наверное, для этого президент Зеленский использует свой огромный авторитет и популярность среди европейских обществ. Мы видели, как ему аплодировали в Букингемском дворце, так же было в Конгрессе. Компания его как лидера свободной страны, оказалась более чем успешной. И прежде всего, потому что он не убежал из страны накануне вторжения, а вместе с народом продемонстрировал отвагу".

И если европейские лидеры приглашают Владимира Зеленского на события такого уровня, значит – некоторые важные решения уже приняты, а для некоторых его визит может стать решающим, уверен эксперт.

Он вспоминает о грядущем Рамштайне, который состоится 14 февраля. В Офисе президента уже заявили, что он будет авиационным.

Подробнее читайте в материале Фокуса "Зеленский в поисках крыльев. Когда Украине ждать истребители и дальнобойное оружие".

Ранее Фокус сообщал, что польский посол в США заявил: "время играет против нас", Украине нужны истребители, а Запад недооценивает российские войска.