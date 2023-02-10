Конфліктував у кафе: Гіркін назвав версію загибелі російського пропагандиста Мангушева

Ігоря Мангушева, який отримав смертельне поранення в голову, наздогнали на трасі невідомі. Колишній ватажок бойовиків "ДНР" вважає, що зеки-вагнерівці не могли вчинити це вбивство.

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Російський окупант та пропагандист Ігор Мангушев із позивним "Берег" загинув внаслідок конфлікту в кафе. Про це сказав у коментарі виданню NEWS.ru колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

Версія про вбивство Мангушева дезертирами з російської ПВК "Вагнер" абсолютно неправдива, зазначив бойовик.

"За моєю інформацією, конфлікт у нього стався не на дорозі чи блокпосту, а в кафе, в якому він знаходився. Ті громадяни вже пізніше наздогнали або спіймали його на трасі. Зеки, що тікали з фронту, не сидять по кафе", — резюмував Гіркін.

Як загинув російський терорист Ігор Мангушев?

Про поранення Мангушева на Донбасі стало відомо 4 лютого. Його доставили до нейрохірургічного відділення у місті Кадіївка Луганської області зі сліпим пораненням у голову.

[ + – ] Дружина Мангушева сказала, що йому вистрілили впритул у потилицю під кутом 45 градусів

Окупант помер близько 6 ранку 8 лютого. Його дружина Тетяна Азаревич підозрює, що до цього доклали руку російські військові – вони могли влаштувати показову кару.

Дружина бойовика розповіла, що йому вистрілили впритул у потилицю під кутом 45 градусів згори донизу.

Ігор Мангушев дослужився до капітана 4-ї бригади 2-го армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. Раніше воював у терористичних формуваннях "Л/ДНР". Мангушев заснував Тelegram-канал "Записки авантюриста" і називав себе політтехнологом, який працював на голову ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Торішнього серпня в інтернеті виклали відео виступу Мангушева на сцені клубу. У руці бойовик тримав людський череп і заявив, що це — "останки українського військового, вбитого під час штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі".

Терорист виступав за "деукраїнізацію" України та вбивства людей.

Нагадаємо, що в червні минулого року в Херсоні розстріляли 3 російських військових. Окупанти сиділи у кафе на міській набережній — хотіли поїсти шашлику.

В окупованому Донецьку 22 грудня вирішив відсвяткувати день народження колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Його було поранено під час обстрілу готельного комплексу "Шеш-Беш".

Фокус раніше писав, що у кафе "Сепар" було вбито колишнього голову "ДНР" Олександра Захарченка. Він приїхав до закладу на поминки за співаком Йосипом Кобзоном.