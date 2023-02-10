Конфликтовал в кафе: Гиркин назвал версию гибели российского пропагандиста Мангушева

Получившего смертельное ранение в голову Игоря Мангушева догнали на трассе неизвестные. Бывший главарь боевиков "ДНР" считает, что зэки-вагнеровцы не могли совершить это убийство.

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Российский оккупант и пропагандист Игорь Мангушев с позывным "Берег" погиб в результате конфликта в кафе. Об этом сказал в комментарии изданию NEWS.ru бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин.

Версия об убийстве Мангушева дезертирами из российской ЧВК "Вагнер", абсолютно неправдива, отметил боевик.

"По моей информации, конфликт у него произошел не на дороге или блокпосту, а в кафе, в котором он находился. Те граждане уже позже догнали или поймали его на трассе. Бежавшие с фронта зеки не сидят по кафе", — резюмировал Гиркин.

Как погиб российский террорист Игорь Мангушев?

О ранении Мангушева в голову на Донбассе стало известно 4 февраля. Его доставили в нейрохирургическое отделение в городе Кадиевка Луганской области со слепым ранением в голову.

[ + – ] Жена Мангушева сказала, что ему выстрелили в упор в затылок под углом 45 градусов

Оккупант скончался в районе 6 утра 8 февраля. Его жена Татьяна Азаревич подозревает, что к этому приложили руку российские военные — они могли устроить показательную казнь.

Жена боевика рассказала, что ему выстрелили в упор в затылок под углом 45 градусов сверху-вниз.

Игорь Мангушев дослужился до капитана 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Ранее воевал в террористических формированиях "Л/ДНР". Мангушев основал Тelegram-канал "Записки авантюриста" и называл себя политтехнологом, работавшим на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В августе прошлого года в интернете выложили видео выступления Мангушева на сцене клуба. В руке боевик держал человеческий череп и заявил, что это — "останки украинского военного, убитого при штурме завода "Азовсталь" в Мариуполе".

Террорист выступал за "деукраинизацию" Украины и убийства людей.

Напомним, что в июне прошлого года в Херсоне расстреляли 3 российских военных. Оккупанты сидели в кафе на городской набережной — хотели поесть шашлыка.

В оккупированном Донецке 22 декабря решил отпраздновать день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он был ранен во время обстрела гостиничного комплекса "Шеш-Беш".

Фокус ранее писал, что в кафе "Сепар" был убит бывший глава "ДНР" Александр Захарченко. Он приехал в заведение на поминки по певцу Иосифу Кобзону.