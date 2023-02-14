"Леопарди" від 8 країн та ППО: Резніков перед "Рамштайном" поговорив з головою Пентагону

Західні союзники обіцяють ЗСУ допомогу у весняному контрнаступі. Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував важливі новини про постачання зброї — німецькі танки та передові системи ППО точно надійдуть.

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Міністр оборони України Олексій Резніков говорив із колегами зі США та Нідерландів — Ллойдом Остіном та Кайсою Оллонґрен. Діалог відбувся перед 9 зустріччю контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі 14 лютого, повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

Резніков дякував Остіну за "лідерство, яке об'єднало 50 країн-учасниць групи, та залучення безпрецедентної військової допомоги вільного світу".

"Сподіваємось на продуктивну роботу з партнерами для послідовного збільшення можливостей сил оборони України", — наголосив глава Міноборони.

За його словами, мета України не змінилася і полягає у звільненні від російських загарбників усіх територій у міжнародно визнаних кордонах.

Резніков дякував Оллонґрен особисто і всім голландцям за підтримку України. Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро, уточнили в міністерстві.

Танки Leopard з 8 країн, ППО та боєприпаси

Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про відправку в Україну німецьких танків Leopard із 8 країн — Німеччини, Польщі, Канади, Португалії, Іспанії, Норвегії, Данії та Нідерландів.

[ + – ] Остін говорить про військову допомогу Україні наприкінці 8-ї хвилини

США та Чехія дадуть додаткові танки до польських Т-72. ЗСУ також отримають системи ППО Patriot від США, Німеччини та Нідерландів, а від Франції та Італії — SAMP/T.

За словами Остіна, інші країни допоможуть у постачанні боєприпасів. Деталі та терміни постачання пакета військової допомоги не розкриваються.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що плани швидкої доставки в Україну "Леопардів" втілюються повільно.

"На додаток до зобов'язання Німеччини поставити 14 танків Leopard 2A6, тільки Португалія оголосила про постачання 3 таких танків. Більше постачання не обговорюються", — сказав Пісторіус.

Німеччина також підписала контракти з Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних знарядь Gepard, цитує коментар Пісторіуса в Брюсселі.

"Ми швидко почнемо власне виробництво боєприпасів до Gepard. Я дуже радий, що ми гарантували постачання цієї важливої частини оборони", — сказав голова німецького міністерства.

Нагадаємо, що німецький таблоїд Bild із посиланням на високопоставленого європейського чиновника писав, як президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі роздавав представникам та лідерам країн-партнерів списки бажаного озброєння.

Фокус 13 лютого повідомляв, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перед засіданням у форматі "Рамштайн" говорив через телефон із Верховним головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі.

Головнокомандувачі обговорювали постачання військової допомоги та підготовку українських військових на полігонах у країнах Заходу.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого просив терміново відправити ЗСУ потрібну зброю, інакше ЗС РФ виграють велику війну.