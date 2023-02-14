"Леопарды" от 8 стран и ПВО: Резников перед "Рамштайном" поговорил с главой Пентагона

Западные союзники обещают ВСУ помощь в весеннем контрнаступлении. Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал важные новости о снабжении оружием — немецкие танки и передовые системы ПВО точно поступят.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил с коллегами из США и Нидерландов — Ллойдом Остином и Кайсой Оллонгрен. Диалог состоялся перед 9-й встречей контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 14 февраля, сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Резников благодарил Остина за "лидерство, которое объединило 50 стран-участниц группы и привлечение беспрецедентной военной помощи свободного мира".

"Надеемся на продуктивную работу с партнерами для последовательного увеличения возможностей сил обороны Украины", — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, цель Украины не изменилась и состоит в освобождении от российских захватчиков всех территорий в международно признанных границах.

Резников благодарил Оллонгрен лично и всех голландцев за поддержку Украины. Нидерланды предоставили Украине военной помощи почти на 1 млрд евро, уточнили в министерстве.

Танки Leopard из 8 стран, ПВО и боеприпасы

Ллойд Остин на заседании в формате "Рамштайн" заявил об отправке в Украину немецких танков Leopard из 8 стран — Германии, Польши, Канады, Португалии, Испании, Норвегии, Дании и Нидерландов.

[ + – ] Остин говорит о военной помощи Украине в конце 8-й минуты

США и Чехия дадут дополнительные танки к польским Т-72. ВСУ также получат системы ПВО Patriot от США, Германии и Нидерландов, а от Франции и Италии — SAMP/T.

По словам Остина, другие страны помогут в поставках боеприпасов. Детали и сроки поставки пакета военной помощи не раскрываются.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что планы по быстрой доставке в Украину "Леопардов" воплощаются медленно.

"В дополнение к обязательству Германии поставить 14 танков Leopard 2A6, только Португалия объявила о поставке 3 таких танков. Больше поставки не обсуждаются", — сказал Писториус.

Германия также подписала контракты с Rheinmetall на возобновление производства боеприпасов для зенитных орудий Gepard, цитирует Reuters комментарий Писториуса в Брюсселе.

"Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов к Gepard. Я очень рад, что мы гарантировали поставку этой важной части обороны", — сказал глава немецкого министерства.

Напомним, что немецкий таблоид Bild со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писал, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕC в Брюсселе раздавал представителям и лидерам стран-партнеров списки желаемого вооружения.

Фокус 13 февраля сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перед заседанием в формате "Рамштайн" говорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Главнокомандующие обсуждали поставки военной помощи и подготовку украинских военных на полигонах в странах Запада.

Президент Польши Анджей Дуда 22 февраля просил срочно отправить ВСУ нужное оружие, иначе ВС РФ выиграют большую войну.