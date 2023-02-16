"Це дорого обійшлося": Росія розгорнула 97% своєї армії в Україні, — WSJ

У Міноборони Великобританії зазначають, що ще ніколи не бачили такого зосередження сил для наступу, проте це не допомогло ЗС РФ домогтися прориву на фронті.

Related video

Росія розгорнула на території України 97% своїх Збройних сил для здійснення повторного наступу. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес у програмі "Today", пише The Wall Street Journal.

"За нашими оцінками, зараз 97% усієї російської армії перебуває в Україні", — констатував глава Міноборони Великобританії.

Міністр також зазначив, що росіяни намагалися наступати на всіх фронтах, проте їхні спроби не привели до суттєвого прориву.

"Насправді ми ніколи не бачили такого зосередження єдиних сил, щоб прорватися у великому наступі. Ми тільки-но бачили спробу просунутися вперед, і це дорого обійшлося російській армії", — сказав Уоллес.

Також повідомляється, що західні офіційні особи розраховують на контрнаступ Збройних сил України навесні 2023 року. У зв'язку із цим Україна прагне наростити власні сили.

Раніше, 15 лютого, телеканал CNN повідомив із посиланням на джерела про те, що США, Британія та Україна не вірять, що Росія зможе вдало провести нові наступальні операції на східному напрямку. Союзники України вважають, що поки у РФ недостатньо ресурсів.

Фокус також писав про те, що 15 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що ЗС РФ продовжують атакувати Бахмут та Вугледар Донецької області для того, щоб хоч якось затримати контрнаступ ЗСУ.

Ще ми писали про те, що згідно з заявою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 13 лютого, ЗС РФ вже розпочала новий масштабний наступ в Україні. За словами генсека, у Кремлі готові відправляти "ще тисячі та тисячі" росіян на фронт.

При цьому координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив 10 лютого про те, що Збройні сили РФ поки не розпочинали великого наступу в Україні, проте з настанням весни ситуація може змінитися.