"Это дорого обошлось": Россия развернула 97% своей армии в Украине, – WSJ

В Минобороны Великобритании отмечают, что еще никогда не видели такого сосредоточения сил для наступления, однако это не помогло ВС РФ добиться прорыва на фронте.

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Российская Федерация развернула на территории Украины 97% своих Вооруженных сил для осуществления повторного наступления. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в программе "Today", пишет The Wall Street Journal.

"По нашим оценкам, сейчас 97% всей российской армии находится в Украине", — констатировал глава Минобороны Великобритании.

Министр также отметил, что россияне пытались наступать на всех фронтах, однако их попытки не привели к существенному прорыву.

"На самом деле мы никогда не видели такого сосредоточения единых сил, чтобы прорваться в большом наступлении. Мы только что видели попытку продвинуться вперед, и это дорого обошлось российской армии", — сказал Уоллес.

Также сообщается, что западные официальные лица рассчитывают на контрнаступление Вооруженных сил Украины весной 2023 года. В связи с этим Украина стремится нарастить собственные силы.

Ранее, 15 февраля, телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники о том, что США, Британия и Украина не верят, что Россия сможет удачно провести новые наступательные операции на восточном направлении. Союзники Украины считают, что пока у РФ недостаточно ресурсов.

Фокус также писал о том, что 15 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ВС РФ продолжают атаковать Бахмут и Угледар Донецкой области для того, чтобы хоть как-то задержать контрнаступление ВСУ.

Еще мы писали о том, что согласно заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 13 февраля, ВС РФ уже начали новое масштабное наступление в Украине. По словам генсека, в Кремле готовы отправлять "еще тысячи и тысячи" россиян на фронт.

При этом координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил 10 февраля о том, что Вооруженные силы РФ пока не начинали большое наступление в Украине, однако с наступлением весны ситуация может измениться.